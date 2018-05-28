立委籲調降證交所手續費 金管會要研議

民主進步黨籍立委施義芳指出，台股上萬點這麼久，但散戶實際獲利有限，而交易所等獲利逐年攀升，適時的回饋給投資人是有必要的，且回饋社會的部分應該超過新台幣1億元。

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）台灣證券交易所以及期貨交易所近年獲利亮眼，立委呼籲當證券周邊事業獲利達一定程度時，應調降手續費讓股民有感，不過，金管會主委顧立雄表示，會比較各國情況再研議。

中國國民黨籍立委曾銘宗表示，證交所、期交所近年獲利亮眼，然而，民股持股交易所超過56%、持股期交所超過80%，等於賺的錢大多都被民股分走了，櫃買中心因為是財團法人制，比較沒有這樣的問題，呼籲期交所及證交所獲利除應大幅回饋社會做公益外，金管會應該研議當證券周邊事業獲利達一定水準時，就應該調降手續費，讓投資人更有感。

證交所公布2013年至2016年稅後盈餘介於11.9億元至18.4億元間，每股盈餘約1.76元至2.86元，去年證交所獲利暴增至28.5億元，每股盈餘4.11元，預計配發現金股利2.5元，為30年來最高。至於期交所近3年稅後盈餘都超過20億元，每股盈餘介於7.05元至8.56元。

對於立委呼籲調降手續費，讓投資人更有感，顧立雄說，金管會會比較主要市場的手續費收取情況，之後再做研議，且要思考若台灣資本市場的手續費已經很低時，之後是否還有調降的空間。

同時，顧立雄也表示，手續費調降已經不是第一次討論，每次討論到這議題時，證券商都不是非常認同，因為調降手續費的消息一出來後，投資人都會向券商再要求調降手續費回饋給金融消費者，對證券商來說手續費調降等於是過水。

他進一步說，與其調降手續費，不如推動權證、選擇權等證交稅的稅負優惠，進而帶動市場交易增加，以助證券商獲利表現；另外，證券商其實是希望交易所等單位對於相關補助能夠到位。

顧立雄表示，目前正推動逐筆交易，這部分涉及到交易所對規模大小不一的證券商補助認定，將透過差異化補助的方式協助證券商推動逐筆交易，即大型證券商因為資源較充沛，補助需求未如小型證券商殷切，因此，交易所對中小型券商的補助會較多。

券商公會理事長簡鴻文曾在3月指出，逐筆交易對於券商的資本支出負擔加重，除了增設資訊設備外，後續在資訊服務費及連線費等維持費用也將大增，簡鴻文分析，光是連線需求就可能自目前的8M提高至40M，對中小型券商可能負荷不了，需要主管機關幫忙。

此外，顧立雄也表示，如果說股市上萬點有感，是要像民國70年代時，全民瘋台股，人手一張股票，「我會說那是非常不健康的市場」。

他說，目前資本市場有一定的自然戶以及法人戶，且隨著商品的多元化後，有些人可以買基金、有些人可以定期定額買股票，或者有些人可以從事衍生性金融商品，這樣才是健全的市場。（編輯：林孟汝）1070528