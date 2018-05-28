研揚聚焦4大市場 最看好智慧燈桿

研揚表示，去年營收衰退主要受到大客戶出貨遞延影響，不過相關衝擊已經在第1季結束，第2季出貨已經恢復正常，加上應用端需求逐漸浮現，包括智慧燈桿、智慧零售的應用逐漸成熟，都將為研揚帶來新的成長動能。

研揚總經理林建宏指出，智慧零售去年雖受歐洲客戶訂單遞延影響，但來自NCR的美國端點銷售系統(POS)訂單成長近5成，配合其他應用領域成長，使去年營收衰退幅度減少，今年NCR相關訂單動能成長仍強，盼能延續去年力道。

此外，智慧路燈是今年成長動能之一，主因城市內建置路燈多，應用領域也廣，智慧路燈除了照明節能功能，還可兼具空氣品質監測、交通影像監控、廣告訊息播放等，也是政府提供服務的最佳入口，相當看好此領域發展。

研揚對智慧路燈已投入2至3年，燈具跟億光策略合作，去年建置約200盞，包括在台灣大學設置200盞，二二八公園也有1支燈桿試驗中，未來在大安森林公園也會有試驗場域，且隨著桃園、彰化、新竹等各縣市陸續規畫招標，預期今年全台智慧路燈標案可達1.5萬盞，研揚希望爭取2至3成訂單。（編輯：郭萍英）1070528