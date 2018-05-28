廣編／首長明示「青溪特區」將成為桃園新亮點

桃園「小檜溪暨埔子自辦市地重劃區」正在複製藝文特區、中路特區、經國特區「地段、機能、環境、交通」成功重劃經驗，這塊重劃區緊鄰南崁溪，且沿岸兩側擁有現成的萬坪公園綠地，多了水岸休憩景觀的居住條件，環境優勢條件頗有超越桃園3大知名重劃區的態勢。桃園市長鄭文燦2017年12月強調，「這個重劃區位在桃園區青溪里，將成為生活品質很好的『青溪特區』，可望成為繼藝文特區、中路特區、經國特區後的新亮點。」有了市長及市府團隊的背書加持，「青溪特區」未來發展，相當值得期待。

「小檜溪暨埔子自辦市地重劃區」總面積39.94公頃，規劃有4.69公頃公園、1.01公頃綠地、0.38公頃停車場，以及3.02公頃文中用地，總計包含5座公園、18條道路、4座橋梁，也規畫設置1所學校及派出所。這些公共設施服務範圍不僅侷限於重劃區內居民，重劃區外(桃林鐵路以西區域)居民亦能受惠。目前持續進行重劃區內公共設施工程以及配發地主土地的過程，但是，緊鄰重劃區外圍的房地產發展已經先行啟動，據悉，鉅慶建設已經在區域內推出【桃園鉅慶名鑄】個案，在1579坪大面積基地上，規劃地上15層、地下2層，2-4房格局的法式古典建築，搶進「青溪特區」內的首波銷售建案。