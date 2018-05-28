「暗黑破壞神」砸破13輛車窗　遭逮移送法辦

陳姓男子深夜到南屯區一家便利超商拿了一瓶沙士不付錢就離開，食髓知味一會兒再度折返超商欲再度白吃白喝，店員立即報案處理；陳男見店員打電話報警竟心情不爽，拿著一支板手打破大門後離去，之後又連續砸破13輛汽車玻璃，第四分局警方循線逮捕陳男，依竊盜罪及毀損罪嫌將他移送法辦。

超商店員心有餘悸，表示陳姓男子惡形惡狀，凌晨許拿了一瓶沙士未付錢即離去，食髓知味於4時許又返回該店，店員發現後立即報警，陳男見店員報警心生不滿，持手上的板手砸破店家大門，再大搖大擺離開。

第四分局南屯派出所警員黃姚敦賓、蕭堅志深怕陳男又返回該店對店員不利，於附近加強巡邏，約過10分鐘後，員警在店家斜對面約一百公尺處巷子裡，看到符合店員描述的男子，遂向前攔查，確認陳男就是嫌疑人，依觸犯竊盜罪帶返所偵辦。