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「暗黑破壞神」砸破13輛車窗　遭逮移送法辦

記者鄧力軍／台中報導2018/05/28 15:07
▲中市南屯區13輛汽車玻璃皆遭男子持扳手破壞。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.05.28)
▲中市南屯區13輛汽車玻璃皆遭男子持扳手破壞。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.05.28)

陳姓男子深夜到南屯區一家便利超商拿了一瓶沙士不付錢就離開，食髓知味一會兒再度折返超商欲再度白吃白喝，店員立即報案處理；陳男見店員打電話報警竟心情不爽，拿著一支板手打破大門後離去，之後又連續砸破13輛汽車玻璃，第四分局警方循線逮捕陳男，依竊盜罪及毀損罪嫌將他移送法辦。

超商店員心有餘悸，表示陳姓男子惡形惡狀，凌晨許拿了一瓶沙士未付錢即離去，食髓知味於4時許又返回該店，店員發現後立即報警，陳男見店員報警心生不滿，持手上的板手砸破店家大門，再大搖大擺離開。

第四分局南屯派出所警員黃姚敦賓、蕭堅志深怕陳男又返回該店對店員不利，於附近加強巡邏，約過10分鐘後，員警在店家斜對面約一百公尺處巷子裡，看到符合店員描述的男子，遂向前攔查，確認陳男就是嫌疑人，依觸犯竊盜罪帶返所偵辦。

這時，派出所另接獲民眾報案稱自小客車遭打破玻璃，警員陳冠宏、黃姚敦賓到場瞭解，因有多輛車車窗玻璃破裂，非同小可，立即回報所長楊錫洲，所長指示員警調閱路口監視器畫面，查出共13輛車的擋風玻璃均遭打破，經監視器畫面比對穿著，砸車嫌疑人正是陳男。陳男面對監視器畫面指證，才供稱因當晚心情欠佳，才對車輛狂砸洩憤，砸累了覺得口渴，就去便利商店拿飲料喝，見店員報警心生不滿，才持手上的板手往玻璃大門砸。

關鍵字超商砸破車窗第四分局南屯派出所竊盜毀損
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