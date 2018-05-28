美艦入西沙 中國國防部外交部齊指挑釁

中國國防部與外交部27日深夜，分別以發言人吳謙、陸慷答記者問的形式，透過官網作上述表示。

（中央社台北28日電）針對美國軍艦27日駛入西沙群島「領海」，中國國防部與外交部同聲表態，指美國此舉為「挑釁」、「違反中國法律及相關國際法，嚴重侵犯中國主權」，中國對此「堅決反對」。

中國國防部與外交部說，西沙是中國固有領土。中國政府根據「領海及毗連區法」，1996年已公布西沙群島「領海基線」。美方再次派軍艦「擅自進入中國西沙群島領海挑釁，違反中國法律及相關國際法，嚴重侵犯中國主權」，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序。

中國外交部表示，中方對美方有關行徑表示強烈不滿和堅決反對，並強烈敦促美方立即停止此類「侵犯中國主權、威脅中國安全的挑釁行動」。中方將繼續採取一切必要措施，捍衛國家主權和安全。

中國國防部則說，中共軍隊加強海空戰備建設，提高防衛水平，「捍衛國家主權和安全，維護地區和平穩定的決心意志是堅定不移的」。（編輯：邱國強/林克倫）1070528