民進黨選對會建議徵召姚文智 30日報中執會

選對會上午開會，經1.5小時討論，民進黨發言人鄭運鵬會後轉述，經選對會多次開會審慎評估與討論，並徵詢在地黨公職同志意見、舉辦電視政見發表會與參考科學數據評估後，選對會建議中央黨部徵召姚文智參選台北市長，幕僚單位將擬具綜合評估報告，建請民進黨主席提名，預計30日提報中央執行委員會。

今年台北市長選戰，台北市長柯文哲將尋求連任，中國國民黨由前立委丁守中披掛上陣力拚奪回首都。

台北市第2選舉區選出的姚文智出生於民國54年12月4日，政治大學政治研究所碩士，曾任記者、高雄市政府新聞處長、副秘書長與行政院新聞局長等。

鄭運鵬轉述，選對會認為姚文智是近幾年長期且深入研究台北市政的在地公職人員，多年來對台北市未來發展的願景及擘劃最完整且獲支持。姚文智長年服務台北市、基層經營紮實，並在這次徵詢過程中，獲黨內在地里長、台北市議員等多數幹部支持。

鄭運鵬表示，選對會綜合基層黨公職幹部意見，也參考26日電視政見發表會後相關社群媒體反應，認為姚文智獲高度認同。選對會綜合各項評估後，決議建請徵召姚文智參選台北市長。

他說，選對會也高度肯定、欽佩前副總統呂秀蓮，在參與台北市長徵詢過程中提出的台北市政及發展寶貴意見，選對會將責成中央黨部幕僚單位政策研究後，提供姚文智列入市政參考。

媒體關切呂秀蓮、姚文智的民意調查數字差多少？鄭運鵬說，選對會沒有民調的討論，也沒數據。

至於選對會討論過程，是否有人提出其他意見？鄭運鵬轉述，選對會決議提名姚文智，「意見非常一致」。

至於新一期「新勇哥物語」指呂秀蓮同意提名姚文智；鄭運鵬說，提名人選過程，大家都有參與，除徵詢在地基層黨公職，也辦電視政見發表會，「沒有外界所謂的條件或任何其他的情事」。

他說，選對會才剛決議，尚未向呂秀蓮報告，但幕僚單位會做較完整的後續處理。

至於接下來是否有像國民黨人士指民進黨要二階段民調與柯文哲整合？鄭運鵬表示，沒聽過這樣的方向與討論；外界指指點點其他政黨提名與作業程序，是很奇怪的事。

他說，一旦民進黨提名參選人，就會全力積極輔選，並以勝選為目標，這沒什麼好懷疑，「我們也不會懷疑國民黨提名後，是不是有其他的作為，這一點對民進黨來說，我認為相當不禮貌」。（編輯：李明宗）1070528