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台股盤後─差「1點」站回11000點關卡 被動元件

鉅亨網2018/05/28 14:34
鉅亨網 / NOWnews
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在川金會又將如期舉行的國際利多消息帶動下，國際金融市場回穩，台股今 (28) 日加權指數也再度走強，多方積極挑戰 11000 點反壓，盤中差「1 點」收復 11000 大關，最高來到 10999.43 點，法人指出，盤面上主要以被動元件題材持續引領多頭買盤，聚集了大盤近 20% 的資金，後續仍待其他族群輪動接棒，才有利多頭人氣不斷延續。

台股今日收漲 45.47 點至 10987.77 點，成交值略放大至 1393.71 億元，在國巨又攻上漲停的激勵下，MLCC 和整體被動元件買盤相當強勁，其中，華新科又見到漲停板，禾伸堂、蜜望實漲停作收，信昌電漲逾 6%。

同時，被動元件上中下游幾乎全面啟動，奇力新、美磊、鈺邦、台嘉碩、堡達、立隆電、凱美、雷科、立敦和大毅等均收漲停價位，智寶、希華、佳邦和日電貿均漲逾半根停板。

除了被動元件族群，仍有部分電子細族群有買盤布局中，藍寶石基板股受到部分買盤的矚目，不僅合晶大漲逾 7%，銳捷幾乎逼近漲停，兆遠漲近 9%。

光纖次模組族群買盤同樣不落人後，光環大漲逾 9%，華星光漲停作收。

砷化鎵相關業者隨著 3D 感測需求持續增溫，買盤仍不間斷逢低進場，全新漲逾 4.5%，宏捷科漲逾 2%，聯亞、穩懋也有超過 1.5% 漲勢。

不過，須留意空方也伺機摜壓，今日壓力主要聚集在生技，寶齡富錦、保瑞跌超過半根停板，生華科、康友 - KY、科妍、金可 - KY 和立康跌 3-4% 左右，大江、佰妍跌 2% 左右。

法人指出，由於電子買盤仍不弱，預料本周仍將呈高檔震盪格局，能否站穩 11000 點關卡上還有待其他族群輪動接棒，而漲價概念股仍是最熱的話題。

另一方面，由於蘋果 2018 年全球開發者大會將登場，市場一般預期蘋概股最壞狀況已過，不排除資金將陸續提前進場卡位新機題材，在低檔之際，有望成為下一波接棒輪動的族群。

 

 

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台股蓄勢挑戰11000關卡...聚焦VR、AI、無線充電 ...

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