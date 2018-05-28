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中央社

慈善團體：加萊孩童遭販運 英脫歐後恐加劇

中央社2018/05/28 14:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國慈善團體今天指出，英國脫離歐洲聯盟之後，倘若停止和歐盟合作執法，人口販運分子將能神不知鬼不覺地把孩童從法國北部運往英國。

儘管法國北部港口加萊（Calais）被稱為「叢林」（The Jungle）的難民營已在2016年被摧毀，這裡依然聚滿了尋求庇護的人士和經濟移民。人權團體指出，許多孩童都從加萊被販運到英國。

英國慈善團體全國防止虐待兒童學會（NSPCC）表示，明年3月英國脫歐後，政府應確保維持英法跨境夥伴關係，保護孩童並解決人口販運問題。

路透社報導，NSPCC政策首長賴拉（Almudena Lara）說，歐洲警政署（Europol）、歐洲檢察署（Eurojust）和歐洲逮捕令（European Arrest Warrant）等歐洲警司機構，對英國尋找受害孩童、制裁販運分子至關重要。

人口販運基金會（Human Trafficking Foundation）的巴奈特（Tamara Barnett）說，英國若失去歐洲資助，與歐洲警方間的聯合調查將恐蒙損。

巴奈特告訴湯森路透基金會（Thomson ReutersFoundation）：「我們害怕的是，一旦我國（英國）脫離（歐盟），我國警方這類工作恐將不受資助，特別是因為無論如何，警備資源都被越砍越多。」

英國內政部說，政府提供販運受害孩童的支持將不因脫歐受影響。

非法僱主及勞工虐待管理局（Gangmasters andLabour Abuse Authority）表示，目前仍不清楚英國脫歐會如何影響英國緝拿人口販運分子的作為，但這可能是未來幾年衝擊情報局勢的關鍵要素。（譯者：梁元齡/核稿：陳昱婷）1070528

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