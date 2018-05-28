回頭是岸 觀護人柳秋燕找回迷途羔羊

（中央社記者陳朝福高雄28日電）「沒有人不會犯錯，認錯了走回正途就要堅持下去。」榮譽觀護人柳秋燕輔導受保護管束人無數，找回不少迷途羔羊，諄諄叮囑不可再走回頭路，回頭是岸。

柳秋燕是一所國小教師，擔任觀護人資歷近20年，在「最高峰期」手頭上同時輔導個案約21個，她都全心全力調配時間親力親為訪談輔導。

為表揚觀護人長期用愛心輔導受保護管束人，高雄地檢署今天頒獎感謝，柳秋燕是受獎人之一，雄檢檢察長周章欽讚揚觀護人以慈悲心懷，投入必須要有相當大愛心和耐心的工作。

「是緣分吧。」獲表揚為績優榮譽觀護人，柳秋燕憶起當年是看到相關觀護人事蹟和招募報導，就這樣有緣一頭栽進觀護人行列近20年，也將持續下去。