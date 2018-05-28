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造訪日本合掌村更方便　高雄－名古屋航線開賣

記者陳致宇／台北報導2018/05/28 15:15
▲台灣虎航宣布明（ 29 ）日開賣桃園－佐賀以及高雄－名古屋兩條定期包機航線。（圖／記者陳致宇攝）
▲台灣虎航宣布明（ 29 ）日開賣桃園－佐賀以及高雄－名古屋兩條定期包機航線。（圖／記者陳致宇攝）

看好國人赴日旅遊熱潮，台灣虎航宣布明（ 29 ）日開賣桃園－佐賀以及高雄－名古屋兩條定期包機航線，其中高雄－名古屋航線過去曾由華航營運，但停飛後僅剩零星旅行社包機，台灣虎航將於 7 月接手，南部民眾前往日本中部地區旅遊將更方便。

台灣虎航表示，桃園－佐賀以及高雄－名古屋皆為定期包機航線。桃園－佐賀 7 月 29 日至 10 月 27 日每周四、日各一班次來回；高雄－名古屋 7 月 1 日至 10 月 27 日也是每周四、日各一班次來回。兩條航將於明（ 29 ）日上午 10:00 至 5 月 30 日開賣，桃園－佐賀單程未稅 1,799 元起、高雄－名古屋單程未稅 2,899 元起。


▲名古屋是日本中部地區的中心城市，合掌村是其周邊廣為國人熟悉的景點。（圖／記者陳致宇攝）

佐賀位於九州地區北部，縣內自然景觀豐富，北部有山脈、南部有佐賀平原，四季分明擁有多種花卉。此外，佐賀的歷史也十分悠久，在佐賀能體驗到不同的人文景觀，是發現日本另一個神祕面貌的好地方。

名古屋則是中部地區的中心城市，周邊也有許多豐富的歷史遺蹟及自然美景，包括立山黑部、上高地等，其中廣為國人熟悉的主要景點之一，為 1995 年被登錄為世界文化遺產的合掌村，獨具特色的傳統建築，一年四季都吸引許多遊客前往造訪，新航線開航後，南部民眾走訪將更為方便。

關鍵字台灣虎航高雄名古屋日本佐賀機票立山黑部
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