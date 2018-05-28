中油攻電動機車電池 法人：原料廠影響待評估

（中央社記者潘智義台北28日電）中油TDK碩城簽備忘錄，合作開發電動機車電池，法人表示，中油採用自家研發的負極材料，但若不生產電池正極材料，對台灣正極材料化工原料廠的影響仍待評估。
台灣中油21日與日本東京電氣化學工業株式會社（TDK）、台灣碩城科技公司簽署合作備忘錄（MOU），力拚今年底成立合資公司，共同開發電動機車電池。
法人指出，台灣有3家電池正極材料化工原料廠供應日本知名電池正極材料廠，包括兩家上櫃公司美琪瑪、康普，以及未上市櫃的新能化工。
法人說，日本電池大廠本身也生產正極材料，及原料，並向台灣3家化工廠採購原料，供應世界電動汽車領導品牌特斯拉。
另外，台灣化工原料廠也供應南韓電池正極材料廠。
法人認為，中油找日本電池廠TDK合作，固然是找到強棒聯手，加上中油自身研發的電池負極材料，但仍未言明是否生產電池正極材料；台灣本土有電池正極材料化工原料供應商，但卻無法直接供應正極材料給中油，所以產業鏈的變化仍有待進一步觀察。
電池正極材料採用化工原料硫酸鈷、硫酸鎳，帶動近年鈷、鎳價格上漲，但法人直言，鈷價本來就偏貴，以磅計價，但目前每磅43美元，與2008、2009年高點每磅50幾美元相較，仍然低很多；鎳10年前每噸2萬多美元，目前每噸約1萬3千至1萬4千美元。（編輯：黃國倫）1070528