聚焦VR、AI、無線充電 毅嘉：今年重回營運成長軌

毅嘉指出，經過組織營運調整與整合，強化產線自動化在全製程的覆蓋率，成本效率己出現成效，將成為未來營運復甦基礎；在持續製程技術提升，布局高階產品策略下，去年第 4 季開發高階顯示面板應用的產品與製程，提供一站式整合服務，可望今年顯現成果。

毅嘉去年營收 71.8 億元，年增 18%，合併毛利率 2%，稅後虧損 2.98 億元，每股虧損 0.97 元，全年轉為虧損，主因匯率因素及生產成本上升所造成，集團經營績效不如預期。

毅嘉 (2402-TW)J 股東會預計 6 月 15 日召開，年報致股東報告書出爐，強調今年聚焦新一代顯示技術，布局擴增實境與虛擬實境 (VR)、人工智慧、無線充電、高規格及高信賴性產品等，提供高附加價值產品與服務，今年可望重回營運成長軌道。

毅嘉表示，今年消費型電子產品持續發展高階技術應用，包括自駕車及車聯網都呈現蓬勃發展，在研發上聚焦新一代顯示技術，布局擴增實境與虛擬實境、人工智慧、無線充電。高規格及高信賴性產品，提供高附加價值產與服務，今年可望重回營運成長軌道。

毅嘉表示，去年投入研發 1897.6 萬元研發費用，約占營業額 0.26%，研發成果符合預定進度，今年營運規劃上，透過建構完善的全球產銷網絡，產品朝多元化多角化發展，深耕技術層面的高信賴性產品，朝成為世界一流整合關鍵零組件供應商方向發展。

毅嘉透露，依據現有量產及發中機種，客戶未來預計開發的新機種需求，配合產能及未來擴產計畫，預估銷售數量將持續穩定成長；依據終端市場的品發展趨勢，與技術能力評估，將在新產品新技術領域能拓展新的營運動能。

毅嘉說，積極參與國內外商業展覽活動，拓展銷售觸角，快速搜集產業情報提昇行銷能力，以台灣總部為全球營運中心，架構全球性運籌管理與分工體系，整合及建立長久穩固的國際行銷網絡，提昇全球銷售量與利潤；中國大陸則是主要生產中心，將持續拓展海外市場，建立品質、交期與價格的競爭優勢，提高市占率。

毅嘉 4 月合併營收 5.8 億元，年增 12%，月減 6%，累計前 4 月合併營收 21.72 億元，年增 9.15%；今年車用及光通訊產品將持續穩定增長，加上新客戶開發與極細線路製程產品佈局，看好集團營收及獲利預期可逐季增溫。

毅嘉今年第 1 季受傳統淡季影響，單季自結合併營收 15.93 億元，季減 17.58%，年增 8%，營業損失 0.74 億元，因美元部位大幅貶值，匯兌損失約 0.61 億元，稅前虧損 1.24 億元，每股稅前虧損 0.4 元。