熱到生病 一天27人熱傷害就醫

根據衛生福利部高溫預警行動方案熱傷害就診人次統計表，今年5月統計至27日共有310人次因熱傷害就醫，其中有6天都超過20人次就醫，光是27日一天就有27人次，創下目前5月最高紀錄。

27日台北、板橋及台中都創下氣象站設站以來5月新高溫，台北更飆破攝氏38度。今天全台仍悶熱。

（中央社記者陳偉婷台北28日電）高溫不斷，衛福部統計，光5月27日就有27人次因熱傷害就醫，5月目前累計310人次，比去年5月全月僅160人次高出93%。專家提醒，應多喝水，且小心高溫直射的密閉環境。

熱傷害包含「熱及光的影響」及「過熱」2大類。熱及光傷害包含中暑、熱暈厥、熱痙攣、暫時性熱疲勞、熱水腫；過熱包括氣候過熱導致意外事故、人為因素過熱導致的意外傷害等。

衛福部國民健康署長王英偉說，預防熱傷害要保持涼爽、補充水分，高危險群要提高警覺。從頭到腳5裝備要齊全，包含寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣的衣物、擦防曬乳、帶水瓶，定時就要喝水，不要等口渴才喝。

熱傷害的高危險群包含戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意身體狀況，適當休息、補充水分；嬰幼童及長者應避免於上午10時至下午2時外出。

國健署社區健康組長林莉茹則提醒，若計畫在高溫下出門，外出前20分鐘應使用防水且SPF30或更高防曬係數的防曬乳，阻絕效果較好，且每2小時補充1次，避免曬傷。

台北醫學大學附設醫院急重症醫學部主任高偉峰下午受訪表示，近日因熱傷害就醫民眾確實明顯變多，根據國外報告，當氣溫超過25度以上，熱傷害人數就會開始增加，從5月開始到9月前，都是高危險月份。

高偉峰表示，民眾應穿排汗透氣衣物，且盡量在有風、涼爽的環境。尤其要注意高溫直射產生的「溫室效應」，如停在戶外高溫下的汽車，約停30分鐘，車內溫度可能就會飆破50度，家長一定要格外注意，不能把小孩單獨留置車內，美國每年都會發生幾十起車內孩童中暑案例。

此外，頂樓也是高風險場所，高偉峰說，住在頂樓的民眾應適時開冷氣或注意室內通風，他曾收治一名80餘歲老先生，因久處密不透風的頂樓住處，結果也是意識不清中暑送醫，差點釀成憾事。（編輯：陳清芳）1070528