NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈花博馬場風華館　 見證歷史演變劈腿孟耿如、莫允雯　周群達說話了什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

熱到生病 一天27人熱傷害就醫

中央社2018/05/28 14:57
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北28日電）高溫不斷，衛福部統計，光5月27日就有27人次因熱傷害就醫，5月目前累計310人次，比去年5月全月僅160人次高出93%。專家提醒，應多喝水，且小心高溫直射的密閉環境。

27日台北、板橋及台中都創下氣象站設站以來5月新高溫，台北更飆破攝氏38度。今天全台仍悶熱。

根據衛生福利部高溫預警行動方案熱傷害就診人次統計表，今年5月統計至27日共有310人次因熱傷害就醫，其中有6天都超過20人次就醫，光是27日一天就有27人次，創下目前5月最高紀錄。

熱傷害包含「熱及光的影響」及「過熱」2大類。熱及光傷害包含中暑、熱暈厥、熱痙攣、暫時性熱疲勞、熱水腫；過熱包括氣候過熱導致意外事故、人為因素過熱導致的意外傷害等。

衛福部國民健康署長王英偉說，預防熱傷害要保持涼爽、補充水分，高危險群要提高警覺。從頭到腳5裝備要齊全，包含寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣的衣物、擦防曬乳、帶水瓶，定時就要喝水，不要等口渴才喝。

熱傷害的高危險群包含戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意身體狀況，適當休息、補充水分；嬰幼童及長者應避免於上午10時至下午2時外出。

國健署社區健康組長林莉茹則提醒，若計畫在高溫下出門，外出前20分鐘應使用防水且SPF30或更高防曬係數的防曬乳，阻絕效果較好，且每2小時補充1次，避免曬傷。

台北醫學大學附設醫院急重症醫學部主任高偉峰下午受訪表示，近日因熱傷害就醫民眾確實明顯變多，根據國外報告，當氣溫超過25度以上，熱傷害人數就會開始增加，從5月開始到9月前，都是高危險月份。

高偉峰表示，民眾應穿排汗透氣衣物，且盡量在有風、涼爽的環境。尤其要注意高溫直射產生的「溫室效應」，如停在戶外高溫下的汽車，約停30分鐘，車內溫度可能就會飆破50度，家長一定要格外注意，不能把小孩單獨留置車內，美國每年都會發生幾十起車內孩童中暑案例。

此外，頂樓也是高風險場所，高偉峰說，住在頂樓的民眾應適時開冷氣或注意室內通風，他曾收治一名80餘歲老先生，因久處密不透風的頂樓住處，結果也是意識不清中暑送醫，差點釀成憾事。（編輯：陳清芳）1070528

中油攻電動機車電池 法人：...媽宮北環線一日票 郵輪式...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan