推廣品牌、拓展商機　貿協攜台灣精品搶攻峇里島客

貿協表示，印尼是台灣第14大貿易夥伴，2017年雙邊貿易達80億美元，年增率達15%，台灣與印尼長期經貿互動關係密切，再加上印尼峇里島為國際觀光客海濱度假首選地點之一，因此這次在峇里島透過輕鬆方式將台灣精品推薦給峇里民眾及國際觀光客，大獲好評，今年後續將會在雅加達、棉蘭等地繼續舉辦體驗行銷活動。

台灣精品在印尼峇里島也發光！外貿協會執行的台灣產業形象廣宣計畫，5月看好峇里島旅遊旺季，鎖定高消費客群，選定最精華地區庫塔海灘的Discovery Mall舉辦台灣精品體驗行銷活動，展現台灣品牌先進科技實力，幫助廠商拓展國際商機。

台灣駐印尼泗水代表處代表蕭勝中表示，台灣精品標誌是台灣產品的共同品牌，為台灣產業的創新代表。貿協也指出，瞄準峇里島5月旅遊旺季高消費客群，選定最精華地區庫塔海灘的Discovery Mall，一連3天舉辦台灣精品體驗行銷活動。

在體驗展示區中，結合美利達自行車設置互動體感遊戲，使體驗者如同騎乘自行車悠遊於台灣著名景點，另運用Dr. Board互動投影機設計繪畫遊戲，讓現場民眾在趣味中體驗先進科技。

而在展區體驗外，印尼電商Blibli及資通訊通路Masterdata的4個連鎖店，也同步於通路進行台灣精品促銷活動，銷售包含Acer、ASUS、GIGABYTE等品牌，展現台灣品牌先進科技實力，幫助廠商拓展國際商機。