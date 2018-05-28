上合組織峰會 6月9日青島登場

（中央社台北28日電）今年度上海合作組織峰會將於青島舉行，中國國務委員兼外交部長王毅今天說，這場峰會是今年中國第2場重大主場外交活動，與會的俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、伊朗總統並將順道訪問中國。

新華社報導，中國外交部今天舉行媒體吹風會（新聞背景說明會）。王毅在會中宣布，上合組織成員國元首理事會第18次會議將於6月9至10日在青島舉行，中國國家主席習近平將與其他7個成員國、4個觀察員國領導人、有關國際組織及機構負責人共同與會。

王毅說，青島峰會是上合組織擴大成員國規模後召開的首次峰會，也是今年中國第2場重大主場外交活動。屆時，習近平將和與會成員國領導人共同簽署並發表「青島宣言」，批准10餘份安全、經濟、人文等領域合作文件。