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中央社

上合組織峰會 6月9日青島登場

中央社2018/05/28 15:02
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北28日電）今年度上海合作組織峰會將於青島舉行，中國國務委員兼外交部長王毅今天說，這場峰會是今年中國第2場重大主場外交活動，與會的俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、伊朗總統並將順道訪問中國。

新華社報導，中國外交部今天舉行媒體吹風會（新聞背景說明會）。王毅在會中宣布，上合組織成員國元首理事會第18次會議將於6月9至10日在青島舉行，中國國家主席習近平將與其他7個成員國、4個觀察員國領導人、有關國際組織及機構負責人共同與會。

王毅說，青島峰會是上合組織擴大成員國規模後召開的首次峰會，也是今年中國第2場重大主場外交活動。屆時，習近平將和與會成員國領導人共同簽署並發表「青島宣言」，批准10餘份安全、經濟、人文等領域合作文件。

王毅說，青島宣言將全面總結上合組織成立17年來的發展經驗，繼續弘揚互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」。

他還表示，打擊「三股勢力」（暴力恐怖、民族分裂、宗教極端勢力）、毒品販運、網路犯罪是青島峰會關注的重點之一，屆時與會領導人將深入分析國際及地區安全形勢，明確應對風險挑戰的努力方向，探討具體舉措，審議多份合作文件。（編輯：邱國強/馮昭）1070528

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