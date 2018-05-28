高雄林園日本腦炎群聚感染 展開滅蚊大作戰

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄市林園區出現2個日本腦炎本土確診病例及一個疑似病例，3個案距離不遠，衛生局認定是群聚感染，在個案附近展開24小時滅蚊大作戰，估計疫情防治約要到6月下旬。

衛生局疾病管制處長潘炤穎今天告訴中央社記者，在兩名日本腦炎個案確診後，衛生局展開疫情調查，掌握到兩個案及一疑似個案居住地點約2公里附近；這樣的疫情調查顯示符合三斑家蚊的傳播習性和路徑，認定是群聚感染。

他說，衛生局於個案住家及鄰近週邊半徑2公里警戒區域內清查共7處豬舍，還有雞舍、鴿舍等，防疫人員於畜禽舍及確診個案住家周邊懸掛13盞捕蚊燈，另以30公尺的間距布設100多台滅蚊燈，全天候滅蚊。