巷仔內》陳志仁／黨內團結是蘇貞昌逆轉勝的關鍵

民進黨中生代無法順利接棒的情形下，有行政經驗、高知名度的蘇貞昌，以老將伏驥之姿接受民進黨「徵召」參選新北市長，確實能發揮母雞帶小雞的效應；不過，蘇貞昌面臨「誠信」及「團結」的考驗，才需要總統府秘書長陳菊扮演「桶箍」的角色。

蘇貞昌8年前曾在保安宮前發誓不參選第3次，如今接受徵召再度出征新北市，遭到外界強烈的質疑，但在藍、綠基本盤歸隊、歷經多次選戰洗禮與檢驗的前提下，其實「誠信」的殺傷力有限，倒是「團結」才是蘇貞昌最棘手的難題；非新（潮流）系、蘇（貞昌）系的從政同志質疑「資源一把抓」，新、蘇系則擔憂淪為小弟、出錢出力，這有賴蘇貞昌以實際的「態度」釋疑！