巷仔內》陳志仁／黨內團結是蘇貞昌逆轉勝的關鍵

民進黨中生代無法順利接棒的情形下，有行政經驗、高知名度的蘇貞昌，以老將伏驥之姿接受民進黨「徵召」參選新北市長，確實能發揮母雞帶小雞的效應；不過，蘇貞昌面臨「誠信」及「團結」的考驗，才需要總統府秘書長陳菊扮演「桶箍」的角色。
蘇貞昌8年前曾在保安宮前發誓不參選第3次，如今接受徵召再度出征新北市，遭到外界強烈的質疑，但在藍、綠基本盤歸隊、歷經多次選戰洗禮與檢驗的前提下，其實「誠信」的殺傷力有限，倒是「團結」才是蘇貞昌最棘手的難題；非新（潮流）系、蘇（貞昌）系的從政同志質疑「資源一把抓」，新、蘇系則擔憂淪為小弟、出錢出力，這有賴蘇貞昌以實際的「態度」釋疑！
蘇貞昌的執行力讓人無庸置疑，支持者認為「行事效率高」，反對者則抱怨「處事霸道」；舉例來說，蘇貞昌有次在溪北的活動，活動的前一天才通知民代，但民代事先都已經排好「跑攤」的行程，陷入「去」、「不去」的兩難，「去」就失信與選民之約，「不去」又怕被冠上派系之爭，甚至民進黨黨團總召李坤城趕往參加國民黨黨團書記長交接的途中，都被緊急召回陪同蘇貞昌的行程。
民進黨新北市黨部5月17日舉辦「2018蘇貞昌競選新北市長各議員聯合競選總部總幹事的會議」，包括民進黨新北市黨部主委余天、蘇貞昌、立委張宏陸都親自出席，但遭與會的人士抱怨，會議簡直是為特定派系舉行；效率著稱的蘇貞昌團隊，看見新聞露出後的第一時間，立刻透過管道關心是那些從政同志的發言，其實還不如放下身段與各從政的同志溝通，畢竟黨內的團結才有機會勝選。