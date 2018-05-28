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〈全台供電吃緊〉用電大戶強制節電方案受矚 3大產業

鉅亨網2018/05/28 15:14
鉅亨網 / NOWnews
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昨 (27) 日全台氣溫創歷年來 5 月新高溫，而今 (28) 日氣溫更持續打破歷年同期紀錄，而為因應夏季可能面臨供電吃緊情況，台電將針對用電大戶執行的強制節電方案，預估將影響全台超過 3500 家企業，包括電力與電子製造業、金屬工業、金屬製造業等 3 種產業的用電大戶，可能成為最明顯受影響的企業。

根據台電統計資料顯示，截至下午 2 時 20 分為止，用電量已達 3573.6 萬瓩，超過台電上午原先預估的最高用電 3510 萬瓩，備轉容量率 4.01%，亮出供電警戒的橘燈。

台電昨日預估，6 月中旬前備轉容量率應可維持在 6%，到 6 月下旬則會降至 5%，不過，由於昨日台中電廠 8 號機破管，導致今日備轉容量率跌破 5%，台電發言人徐造華表示，台中電廠破管目前正在檢修中，預計 30 日可恢復供電，屆時備轉容量率可望回歸 6% 水準。

至於針對用電大戶的強制節電方案，台電初步規劃，若預估隔天將亮起限電紅燈、備轉容量將低於 90 萬瓩，就會要求契約容量超過 1000 瓩以上的用電大戶，強制節電 5%，若企業達標或超標，節電度數基本費將以 8 折計算，若未達標，將會加收未達節電量的 4 成基本電費。

徐造華指出，目前全台用電超過 1000 瓩以上，共有超過 3500 家企業，已舉辦集體說明會與企業做溝通，也蒐集了許多意見，但目前還無法確定節電方案上路時程。

觀察去年台電售電行業別，其中用電量最高的為電力及電子機械器材製造修配業，年用電量 488.19 億度，其次為金屬基本工業，去年用電量 120.59 億度，第 3 名為金屬製品製造業，去年用電量 75.11 億度，待節電方案上路後，這 3 種產業可能成為受影響最大的產業。

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