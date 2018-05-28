紀檢剛進駐 天津農商行董事長自殺

澎湃新聞報導，殷金寶現年54歲，2017年7月才剛出任天津農村商業銀行（天津農商行）黨委書記、董事長。殷金寶先前擔任天津濱海農村商業銀行（天津濱海農商行）3年多（2014年3月至2017年7月）的行長。

上海澎湃新聞引述津雲新聞報導，從公安機關獲得的消息，殷金寶26日下午2時左右在辦公室割腕身亡。根據現場初步勘查已排除他殺。截至目前，對於殷金寶的自殺原因，暫無官方回應。

（中央社台北28日電）中國再發生官員自殺。天津官方公布，天津農村商業銀行黨委書記、董事長殷金寶26日在辦公室割腕身亡，已排除他殺。陸媒今天報導，中共紀檢巡視組一個月前，才進駐他先後任職的兩家銀行。

據天津日報4月24日報導，截至4月20日，承擔11屆市委第3輪巡視任務的10個巡視組，已全部進駐被巡視的中共黨組織，對22家市管國有企業黨組織開展2個月的巡視。

中共中央紀律檢查委員會和中國國家監察委員會網站5月2日發布的消息顯示，這22家被巡視的天津市管國有企業黨組織，包括天津農商行黨委和天津濱海農商行黨委。

大陸財新網引述天津金融業人士說，殷金寶突然離世，「或與（紀檢）巡視期間，其在天津市濱海農商行的舊案被揭蓋有關」。

香港星島日報報導，近年大陸官場自殺頻生，傳與反腐行動有關。

澎湃新聞報導，中共江蘇省建湖縣委組織部副部長、老幹部局局長成萬東，近日在浙江學習培訓期間自殺身亡。北京市政府副秘書長王曉明21日參加完一個工作會議後墜樓身亡。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：馮昭/林克倫）1070528