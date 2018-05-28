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政治

姚文智出線　民進黨員可續留柯市府服務但禁助選

記者陳弘志／台北報導2018/05/28 15:45
▲民進黨發言人鄭運鵬28日轉述，在姚文智代表黨參選台北市長後，選對會認定黨員在市府繼續任職，不違反黨紀。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.05.28 )
▲民進黨發言人鄭運鵬28日轉述，在姚文智代表黨參選台北市長後，選對會認定黨員在市府繼續任職，不違反黨紀。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.05.28 )

民進黨選舉對策委員會今(28)日決議，建議由立委姚文智代表民進黨參選台北市長，全案將由蔡英文主席於周三拍板。此外，選對會並做出違反黨紀的認定標準，在姚文智出線後，未來黨員如果繼續留在台北市政府服務，「因為是服務台北市民」，不違反黨紀。

民進黨發言人鄭運鵬轉述選對會決議，針對外界對於民進黨同志在台北市政府繼續服務，是否違反黨紀的問題，選對會討論後認定，柯文哲上任市長後，延攬民進黨優秀同志進入市府協助市政，雖然民進黨確定徵召台北市長候選人，但民進黨服務於台北市政府的同志，也應秉持積極服務市民、市政為己任，如果沒有發生違反民進黨紀律評議裁決條例第十五條違紀助選等行為，應沒有違反黨紀的問題。

根據第十五條規定，民進黨認定的違紀助選行為包括：一、公開發表支持非本黨提名候選人之言論。二、公開攻擊本黨提名候選人。三、擔任或列名為非本黨提名候選人競選活動有關之職銜。四、其他損害本黨提名候選人形象之助選或助勢行為。

根據這項規定，只要「不發表公開支持柯文哲參選言論」、「不攻擊民進黨候選人」、「不擔任姚文智競選總部以外的助選職銜」、「不替他黨、他人助選而傷害姚文智形象」，即使繼續出任台北市政府的局處首長，都不會違反民進黨黨紀。

目前還在柯文哲團隊服務的民進黨籍人士有副市長陳景峻、民政局長藍世聰，至於副祕書長李文英已提前自行請辭。

關鍵字姚文智柯文哲台北市長選舉民進黨選對會黨紀
智子之心停播　府籲陸包容尊重多元姚文智出戰　丁守中疑教練團打假球

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