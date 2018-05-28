姚文智出線　民進黨員可續留柯市府服務但禁助選

民進黨選舉對策委員會今(28)日決議，建議由立委姚文智代表民進黨參選台北市長，全案將由蔡英文主席於周三拍板。此外，選對會並做出違反黨紀的認定標準，在姚文智出線後，未來黨員如果繼續留在台北市政府服務，「因為是服務台北市民」，不違反黨紀。

民進黨發言人鄭運鵬轉述選對會決議，針對外界對於民進黨同志在台北市政府繼續服務，是否違反黨紀的問題，選對會討論後認定，柯文哲上任市長後，延攬民進黨優秀同志進入市府協助市政，雖然民進黨確定徵召台北市長候選人，但民進黨服務於台北市政府的同志，也應秉持積極服務市民、市政為己任，如果沒有發生違反民進黨紀律評議裁決條例第十五條違紀助選等行為，應沒有違反黨紀的問題。