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帶狗狗出門散步質更重於量　熊爸教你三要訣

寵毛網2018/05/28 14:55
帶狗狗出門散步質更重於量　熊爸教你三要訣（圖／寵毛網）
帶狗狗出門散步質更重於量　熊爸教你三要訣（圖／寵毛網）

你知道嗎？帶狗狗出門散步不只幫助增加運動量，更重要的是能夠協助狗狗紓壓放鬆。毛爸毛媽們最害怕家中毛孩精力旺盛，不管是聽到聲響就瘋狂吠叫或是瘋狂破壞家中物品，相信都是大家心中的夢魘。不過只要擁有良好的散步品質，就能有效地消耗毛孩精力，同時練習熟悉陌生聲響環境，對飼主來說無疑是一大福音。下面就讓知名犬類行為專家熊爸王昱智，分享如何利用「散步三要訣」，讓每次的散步都能輕鬆達到最佳效果 

散步三要訣第一步，讓毛孩盡情嗅聞！對狗狗來說，用靈敏的鼻子嗅聞各種氣味，不只是他們認識環境的第一管道；光是到處聞聞嗅嗅，就有超強的壓力釋放效果。熊爸特別提到，讓狗狗盡情的在外面聞10分鐘，比起純粹走路10分鐘，更能消耗他們的精力。因此建議各位飼主，如果沒有太大的安全或衛生疑慮，請在散步時讓毛小孩盡情四處嗅聞探索，不只可以讓毛孩心情愉悅也能有效消耗精力唷！ 

第二步，上廁所次數越多代表心情越好！有些毛孩爸媽可能會以為在家裡面上過廁所了，就可以不用特別帶出門上廁所。但其實狗狗是非常愛乾淨的動物，如果可以讓他們在離家遠一點的地方上廁所，他們會特別開心；除此之外，上廁所也是他們主要的紓壓方式之一，如果毛孩壓力太大就有可能會在家中隨意大小便。所以，為了排解狗狗的壓力，還請勤奮地多帶他們出門上廁所吧！

第三，多看多聽認識環境！如果您的狗狗只要聽到一點聲響，或是見到陌生人就會非常戒備的大聲吠叫，那麼極有可能是太少讓他接觸陌生環境與聲響。因此，除了要多帶毛孩出門散步之外，在散步時也不妨停留在路口讓他多看看路上行人與景象，多聽聽各種環境嘈雜的車聲、人聲等等；如果發現狗狗開始不安騷動時，即時提供正向的讚美與適時的鼓勵，會讓他們更容易接受陌生環境。 

其實帶狗狗出門散步，時間不一定要長，反而希望能夠增加次數。熊爸建議：一天散步至少三次，每次約10~20分鐘，再搭配上面的散步三要訣：「嗅聞、上廁所、認識環境」，就能夠達到放鬆與精力消耗的效果。如果擔心狗狗出門在外，接觸大自然或交朋友時不小心染上跳蚤壁蝨或疾病，除了回到家後做梳毛與擦拭等簡單清洗之外，也可以使用預防性藥物來加強平時的健康防護。 

例如全能狗S主打「六效全能一塊搞定」的肉塊型預防藥(肉包藥的概念)，預防心絲蟲的同時還可以對抗其他多種寄生蟲，讓各位毛孩們可以輕鬆無顧慮的散步探索。 

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