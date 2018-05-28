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政治

三號投手姚文智選北市　丁守中質疑教練團要打假球

記者戴祺修／台北報導2018/05/28 15:56
▲民進黨選對會徵召立委姚文智參選台北市長，國民黨台北市長參選人丁守中表示，相信選手不會打假球，但教練團恐怕會。（資料圖／戴祺修攝）
▲民進黨選對會徵召立委姚文智參選台北市長，國民黨台北市長參選人丁守中表示，相信選手不會打假球，但教練團恐怕會。（資料圖／戴祺修攝）

民進黨選對會今(28)日徵召立委姚文智參選北市長，選戰正式進入藍綠白混戰，因此國民黨認為北市選情看好，但國民黨北市長參選人丁守中表示，他沒有樂觀的本錢，因為各方面反應認為民進黨會打假球，他認為選手（姚文智）沒有打假球的可能性，但是不排除教練團（民進黨）會打假球，否則最重要的選戰為何不派出最強的選手。

姚文智過去曾說，他的心情就像三號投手走出牛棚，期待得到徵召。在民進黨確認徵召姚文智後，等北市「三國誌」正式開打，姚、丁與代表白色力量的台北市長柯文哲三足鼎立，藍白綠北市大亂鬥，也牽動 2018 年大選整體選情。

丁守中說，民進黨在台北市基本盤有三成，姚文智被提名後，相信支持度很快會回升，加上民進黨有中央執政資源，柯文哲有地方行政資源，這場選戰必然艱困，更何況國民黨現在還要借錢發薪水度日，沒有資源的狀況下，他會號召不甘心看到中央執政失敗，地方執政無能的市民，爭取大家的支持。

民進黨操作選戰棄保，把丁柯打成同路人，以便極大化選票？丁守中說，他跟柯Ｐ完全是不同的對比，人格特質也不同，未來他會鞏固藍軍支持者外，更要拿去具體政策爭取中間選民支持，提出公托、低薪、住宅政策，凸顯檢驗柯文哲的市政建設。

競選總幹事鎖定立委蔣萬安？丁守中說，現在還在聽取各方意見，有人推薦蔣萬安，也有人推薦其他人，黨中央與地方黨部都有建議，會全盤考量。

關鍵字姚文智丁守中柯文哲打假球台北市長選戰
綠推姚　黨員可留柯市府但禁輔選不辭了！陳景峻留任北市副市長

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