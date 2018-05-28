三號投手姚文智選北市　丁守中質疑教練團要打假球

民進黨選對會今(28)日徵召立委姚文智參選北市長，選戰正式進入藍綠白混戰，因此國民黨認為北市選情看好，但國民黨北市長參選人丁守中表示，他沒有樂觀的本錢，因為各方面反應認為民進黨會打假球，他認為選手（姚文智）沒有打假球的可能性，但是不排除教練團（民進黨）會打假球，否則最重要的選戰為何不派出最強的選手。

姚文智過去曾說，他的心情就像三號投手走出牛棚，期待得到徵召。在民進黨確認徵召姚文智後，等北市「三國誌」正式開打，姚、丁與代表白色力量的台北市長柯文哲三足鼎立，藍白綠北市大亂鬥，也牽動 2018 年大選整體選情。