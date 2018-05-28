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日籍教授統計學結合醫療 獲吳大猷先生紀念獎

中央社2018/05/28 15:37
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北28日電）來自日本的中央大學統計研究所副教授江村剛志，在台灣任教8年，研究結合醫療跟統計，透過癌症患者基因評估剩餘生命時間，研究表現獲得吳大猷先生紀念獎肯定。

中央大學統計研究所副教授江村剛志研究所時就來台讀書，畢業後回到日本工作一年，但因喜愛台灣學界研究環境跟風氣，最終決定回台擔任教職，把自己的統計學專業所學，全數教導給年輕學子。

江村剛志在中央大學任職8年時間，因為在統計研究領域上表現優異，獲得吳大猷先生紀念獎，他今天出席頒獎典禮時說，台灣學術環境自由，讓他能夠無後顧之憂，在教課之餘，還能專注在自己的研究上。

江村剛志表示，他主要研究醫療結合統計學，透過癌症患者基因相關數據，分析評估出患者剩餘生命時間，這是蠻新穎的研究技術，希望未來可以從理論變成能實際應用在產業或相關醫療機構上。

可以講出一口流利中文的江村剛志，他不但在台灣擔任教職，也娶了台灣老婆，他說，老婆是在讀書時認識的，現在已經有兩個小孩，有家人全心全力支持，他才能有現在的成果並獲得這次獎項的肯定，他未來會繼續在台灣統計領域上做出更多貢獻。

科技部今天舉行學術研究獎項頒獎典禮，共頒發傑出特約研究員獎14名、傑出研究獎78名、吳大猷先生紀念獎44名，由科技部長陳良基親自頒獎。

其中，吳大猷先生紀念獎主要是為了培育青年研究員投入學術研究，由科技部選出42歲以下的副教授、副研究員或相當職級以下執行科技部專題研究計畫，表現優異者。（編輯：楊凱翔）1070528

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