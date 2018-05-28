百聿擴大兩岸布局 結盟陸翻譯服務平台

百聿新媒體事業發展部總監朱庭萱表示，人人譯視界有超過50萬名的多語種譯者群，長期配合的譯者群超過2000人，導入其翻譯實力有助於百聿進行全球接單，中國大陸原生影視內容則可藉百聿的海外上架發行能力，傳播於非華語圈地區，雙方將聯手擴大國際影視版圖。

朱庭萱指出，面對龐大的中國大陸影劇收視人口，全球影視公司已出現供不應求的簡體中文翻譯需求，為了消化來自全球眾多種語系的影視內容，百聿選擇與具有14年影視翻譯經驗，且與騰訊、優酷、愛奇藝等中國大陸大型OTT（串流影音）平台有深厚合作關係的人人譯視界結盟。

人人譯視界由翻譯美劇起家，由中國大陸字幕團隊「人人影視」轉型成翻譯服務企業後，百聿是台灣第一家與其合作的公司。自今年4月起，百聿已陸續將美國脫口秀、原創類節目、電影等影視內容，交由人人譯視界翻譯。

展望未來，百聿表示，除藉由人人譯視界拓展全球接單能力並進入中國大陸市場外，也將積極拓展東南亞市場，已與網路電視服務Netflix等具國際指標性公司接觸；隨著百聿在影視產業的國際知名度提升，多樣化的整合戰略將強化百聿在全球影視產業的業務布局。(編輯：陳永昌)1070528