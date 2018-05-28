走出教室走進劇場 鄭麗君讓孩子知道藝術很好玩

在台南市代理市長李孟諺、文化局長葉澤山的陪同下，在台南大學戲劇創作與應用學系大四學生所設計的活動內容引領下，鄭麗君與孩子們從認識劇場空間開始，透過互動問答、角色扮演，並實地動手製作道具、搭配服裝，最後一起開嗓暖身、欣賞演出，一路認識劇場的前、後台空間，也了解劇場工作的各個環節。

鄭麗君表示，「劇場新芽」是文化部與教育部合作推動的文化體驗教育計畫中最基礎的一環，透過文化部邀請藝文場館團隊、青年藝術工作者、相關科系學生設計體驗活動與內容，再由教育部媒合學校需求、支援經費後勤，讓孩子走出教室、走進藝文現場，是重要的藝術扎根。

（中央社記者汪宜儒台南28日電）文化部長鄭麗君今天在台南新營文化中心參與「劇場新芽」活動，陪著60位國小三年級學生認識劇場、體驗劇場工作，她笑說，「希望讓你們知道藝術很好玩、劇場很神奇，可以是一輩子的好朋友。」

看著劇場裡的一大群孩子，鄭麗君不自覺笑得溫柔、展現為人母的一面。她笑著對孩子說，「你們的年紀，是我孩子的大哥哥、大姊姊，今天不用在教室上課，是希望你們知道藝術很好玩，希望你們認識劇場、認識幕前幕後，知道如何成為一個好觀眾。」

鄭麗君認為，這樣的活動，重點不是文化教育的內容，而是體驗的過程，在她的觀念裡，該讓孩子自然融入藝術創作與欣賞的情境，「透過多元藝術形式，他們不僅認識世界，也是自我探索」。她對所有孩子說，雖然這是「體驗教育」，「但我們忘記教育吧，重點是體驗，今天讓我們去感受、去看、去想，跟你身邊的同學一起討論，要記得藝術很好玩。」

另一方面，文化部正推動前瞻計畫「文化生活圈」，協助各縣市藝文場館升級設備，同時透過政策輔導的方式，將過去以行政管理導向的場館轉型導入「藝術專業治理」的理念，讓軟體、硬體同步升級。

以南部地區為例，台南的新營區、雲林縣、嘉義縣、嘉義市雖各自擁有地方型的藝文場館，但以「地方生活圈」的概念來看，就在地民眾的生活習慣與交通方式而言，這些藝文場館的距離與民眾其實都不遠。

因此，自2年前開始，這4個地區已串聯地方場館組成「雲嘉嘉營劇場連線」，共享藝文資源。鄭麗君也期待，「藉著擴充地方文化中心能量，並透過跨區域的資源共享與串連，真正成為文化生活圈『在地劇場驅動』的基地。」（編輯：劉政權）1070528