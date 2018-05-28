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中央社

搖晃囚車喊放我出去 2嫌脫逃未遂遭判刑

中央社2018/05/28 15:46
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北28日電）余姓、張姓人犯在囚車內鼓譟其他人犯、合力搖晃車身高喊「放我出去」，所幸法警緊急通報警網支援而未得逞；最高法院近日依脫逃罪分別判余男、張男，2年2月、2年徒刑定讞。

台灣高等法院高雄分院判決書指出，余男涉竊盜罪嫌，遭高雄地方法院在民國105年3月3日間裁定羈押；張男則因毒品案遭高雄地院判處有期徒刑確定，但他未到案執行，高雄地檢署因而發布通緝。

張男在105年3月3日遭緝獲，雄檢檢察官諭令發監執行，因此與余男等人犯坐上囚車，要分別解送至高雄第2監獄、高雄看守所。

解送過程中，余男與張男猛力拍打及踹踢車內囚室前後隔門，並高聲叫囂、大喊「放我出去」，也鼓動其餘人犯群起鼓譟，進而合力搖晃車身，作勢要讓車輛翻覆，以達成脫逃的目的。

所幸在戒護人員極力安撫並通報警網下，其餘人犯漸漸平靜而不再配合噪動，余男與張男未脫逃成功。

歷審法官根據證人證詞及車內監視器畫面等證據，認為余男、張男有前科，素行不佳，而且利用警備車設備、人力均較薄弱的場合，以強暴手段影響駕駛的行車穩定，升高發生行車事故的風險，犯罪所生影響重大，因此依脫逃罪，判處余2年2月徒刑、張2年徒刑。

案件經上訴遭最高法院駁回，全案就此定讞。（編輯：方沛清）1070528

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