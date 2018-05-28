兒童矯正把握治療黃金期　不拔牙也能悄悄變美

黃媽媽有個就讀小四的孩子，最近，她到學校參加孩子的班親會，回來之後卻好煩惱，原來是參加班親會時，看到班上超過一半的小朋友都有做牙齒矯正，其他家長聊天時，也會分享自己孩子矯正牙齒的過程。這讓黃媽媽好緊張，因為小朋友也有齒列不整的問題，但又擔心矯正過早，會留下後遺症，讓她煩惱到底該如何選擇矯正的時機和療程。

關於孩子的牙齒矯正，很多人認為最適當的時機為12歲左右，也就是乳牙全部換成永久牙，因為此時永久牙都已經全部長出，且顎骨又尚未發育成熟，牙齒移動的速度較快，是適合做矯正的時機。但現在專業牙科醫師有了新論點，牙醫師宋慧玲表示，孩子的牙齒矯正時機，其實是因人而異，有些孩子可能需要在混合齒列期（乳牙與恆牙同時並存），甚至是更早的乳牙齒列期就要接受治療；但也有孩子是較適合在生長發育停止後接受矯正，因此建議家長應讓孩子接受齒顎矯正專門醫師的診斷評估，並配合治療計畫，才不會錯失矯正治療的黃金期。