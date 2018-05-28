兒童矯正把握治療黃金期　不拔牙也能悄悄變美

黃媽媽有個就讀小四的孩子，最近，她到學校參加孩子的班親會，回來之後卻好煩惱，原來是參加班親會時，看到班上超過一半的小朋友都有做牙齒矯正，其他家長聊天時，也會分享自己孩子矯正牙齒的過程。這讓黃媽媽好緊張，因為小朋友也有齒列不整的問題，但又擔心矯正過早，會留下後遺症，讓她煩惱到底該如何選擇矯正的時機和療程。
關於孩子的牙齒矯正，很多人認為最適當的時機為12歲左右，也就是乳牙全部換成永久牙，因為此時永久牙都已經全部長出，且顎骨又尚未發育成熟，牙齒移動的速度較快，是適合做矯正的時機。但現在專業牙科醫師有了新論點，牙醫師宋慧玲表示，孩子的牙齒矯正時機，其實是因人而異，有些孩子可能需要在混合齒列期（乳牙與恆牙同時並存），甚至是更早的乳牙齒列期就要接受治療；但也有孩子是較適合在生長發育停止後接受矯正，因此建議家長應讓孩子接受齒顎矯正專門醫師的診斷評估，並配合治療計畫，才不會錯失矯正治療的黃金期。
不過，宋慧玲也指出，小孩齒列不整齊容易影響咬合，以致牙齒無法充分磨碎食物，影響營養吸收及發育，建議還是要盡量把握黃金期，及早矯正除了有預防蛀牙、牙周病、提升咬合能力、改善臉型等優點，還可採用「不拔牙矯正法」，讓孩子免受拔牙之苦。每天於夜間配戴新型的「日式SH不拔牙矯正擴張器」6至8小時，以持續、穩定的力量同時擴張顎骨及牙齒，除了可以加大口腔的調整空間，改善牙齒排列不整的問題，若再加上嘴唇肌肉、舌頭吞嚥的訓練，還能改善口腔肌肉功能，達到矯正牙齒與顎骨，使其正常發育的效果。
此外，由於矯正擴張器屬活動式裝置，可隨時取下、白天不需要配戴，減少孩童上學時的不便，也不易有清潔、蛀牙的困擾。不同於傳統的擴張器是固定式力量，日式SH不拔牙矯正擴張器只需每個月調整一次，便可維持彈力，再搭配記憶彈線，幫助齒型固定，較不易產生疼痛，也大幅縮短矯正時間，可說是孩童矯正牙齒的新選擇。
宋慧玲提醒，牙齒除了會影響孩子發育、營養吸收，也會影響呼吸與睡眠，不拔牙矯正除了可以改善齒列不整，還能使鼻道獲得擴張的機會，進而改善呼吸、鼻塞、睡眠、打鼾等問題，一舉多得。矯正牙齒不一定要拔牙，建議家長把握黃金治療期，讓孩子及早接受矯正。