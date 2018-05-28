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中央社

民進黨擬徵召姚文智 藍：期待君子之爭

中央社2018/05/28 15:52
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北28日電）民主進步黨選舉對策委員會建議徵召立委姚文智選台北市長。中國國民黨發言人洪孟楷今天表示，期待民進黨不要再有任何的政治算計，年底進行一場君子之爭，才是全民之福。

今年台北市長選戰，台北市長柯文哲將尋求連任，國民黨由前立委丁守中披掛上陣。

民主進步黨選舉對策委員會今天建議徵召民進黨籍立法委員姚文智選台北市長，建議案將送民進黨主席蔡英文參考；如果蔡英文同意，將提報30日中央執行委員會通過後，提名才確定。

洪孟楷下午表示，民進黨選對會建議徵召姚文智參選台北市長，這也是國民黨一直以來的主張，認為政黨政治就是責任政治，在22縣市應該推出人選。

洪孟楷說，期待民進黨不要再有任何的政治算計，若假提名真禮讓、虛幻一招，會讓民眾唾棄；國民黨期待年底台北市長選戰是一場公平、公正的君子之爭，各自推出最優秀人選，讓台北市民選擇，才是全民之福。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華說，民進黨確定自提人選，期待共同檢驗柯文哲施政，不過，民進黨最後會不會操作棄保、打假球，也令人質疑。

李哲華指出，丁守中對台北市具深厚感情，為參選台北市長準備24年，所提政見與時俱進，也有自己的團隊，未來丁守中會持續提出願景，進一步尋求市民認同與支持。（編輯：趙蔚蘭）1070528

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