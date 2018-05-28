民進黨擬徵召姚文智 藍：期待君子之爭

（中央社記者謝佳珍台北28日電）民主進步黨選舉對策委員會建議徵召立委姚文智選台北市長。中國國民黨發言人洪孟楷今天表示，期待民進黨不要再有任何的政治算計，年底進行一場君子之爭，才是全民之福。

今年台北市長選戰，台北市長柯文哲將尋求連任，國民黨由前立委丁守中披掛上陣。

民主進步黨選舉對策委員會今天建議徵召民進黨籍立法委員姚文智選台北市長，建議案將送民進黨主席蔡英文參考；如果蔡英文同意，將提報30日中央執行委員會通過後，提名才確定。

洪孟楷下午表示，民進黨選對會建議徵召姚文智參選台北市長，這也是國民黨一直以來的主張，認為政黨政治就是責任政治，在22縣市應該推出人選。