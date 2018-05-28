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吃飛機餐也能「摘星」　僅有這兩航班吃得到米其林

記者陳致宇／台北報導2018/05/28 16:18
▲泰國航空首度與台北文華東方酒店合作，推出米其林星級空中饗宴， 6 月 1 日起於指定航班供應。（圖／台北文華東方酒店）
▲泰國航空首度與台北文華東方酒店合作，推出米其林星級空中饗宴， 6 月 1 日起於指定航班供應。（圖／台北文華東方酒店）

台北米其林美食飛上天際，泰國航空首度與台北文華東方酒店合作，推出米其林星級空中饗宴， 6 月 1 日起於指定航班供應，由一星餐廳雅閣主廚謝文主掌，包含蔥香海斑柳、糖醋咕咾肉、潮州鹵水拼盤等招牌菜，都可以在飛機上吃到。

泰國航空表示，凡於 6 月 1 日至 8 月 31 日搭乘台北－曼谷 TG633 、 TG635 班次的商務艙旅客，皆可享受由台北文華東方酒店及其米其林星級主廚設計的中、西式兩款米其林佳餚。


▲ 6 月 1 日至 8 月 31 日搭乘泰國航空台北－曼谷 TG633 、 TG635 班次的商務艙旅客，皆可享受空中米其林佳餚。（圖／台北文華東方酒店）

西式主菜「爐烤鹿兒島豬襯白菜佐地瓜泥」選用日本鹿兒島豬，經過復熱後仍保有濃郁鮮美的口感，搭配 Bencotto 餐廳的招牌菜餚「家傳烤茄子」，以切片的茄子裹粉後低溫油炸取代麵皮，復熱後仍然擁有細緻口感、香味四溢。

中式菜單是由米其林一星餐廳雅閣主廚謝文主掌，主菜「糖醋咕咾肉」選用台灣黑毛豬肉加以糖醋醬製成，其他像是蔥香海斑柳、潮州鹵水拼盤也都是餐廳招牌菜。


▲長榮航空於桃園飛往大阪、東京（成田）的商務艙，推出由日本三星料亭名廚設計的懷石料理。（圖／長榮航空）

此外，長榮航空則邀請京都連續 8 年榮獲米其林三星肯定的主廚中村元計，於桃園飛往大阪、東京（成田）的商務艙，為旅客設計京懷石料理； ANA 全日空則與台北晶華酒店合作，於前往東京的商務艙上供應台灣知名的牛肉麵。
 

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