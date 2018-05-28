氣勢！木村拓哉么女登雜誌封面　總編：如彗星般現身

後繼有人！日本巨星木村拓哉與老婆工藤靜香結縭18年，兩人育有大女兒木村心美及小女兒木村光希，向來低調的夫婦倆為保護家人鮮少讓女兒在鏡頭前曝光，沒想到年僅15歲的木村光希近日以模特兒之姿躍上時尚雜誌封面，強大的氣場被喻為是「彗星」等級，前途備受看好。

在曝光的封面照中，可以看到木村光希穿著華服隨興擺出名模架式，一張小臉五官深邃，大眼挺鼻與爸爸有幾分神似，一口微微嘟起的豐唇更是直接複製木村拓哉，略帶憂鬱的眉宇間則散發一股迷人魅力，才15歲的她已經有170公分高，可以說是天生衣架子。



▲木村光希登上時尚雜誌封面。（圖／翻攝微博 , 2018.05.28）

木村光希以藝名「Kōki」初踏時尚圈，選擇以「ELLE JAPON」為初試啼聲作品，該雜誌總編讚譽她如「彗星般的現身」，評價甚高。替她掌鏡的82歲名攝影師操上和美，早在木村光希還是嬰兒時就幫她拍過滿月照，當時操上和美就和木村夫婦約定：「未來她真的要走模特兒這條路的話，首拍絕對要讓我進行」，而木村光希也透露父母對她的影響，她說：「想要相信自己向前進，教會我這件事的雙親是我的驕傲」！



▲木村光希繼承父母衣缽。（圖／翻攝微博 , 2018.05.28）