姚文智：選對會結果激勵人心 有信心逆轉勝

姚文智下午選擇在立法院旁的意麵店舉行記者會，他說，未來要打不一樣的選戰，他自詡為「空間型」的政治人物，未來將推動都市改造運動，希望讓台北市脫胎換骨，變成世界級首都城市，未來可能還會有深夜食堂、海產店、燒烤店等不同據點，徹底改變空間文化。

他說，感謝這段時間支持他的里長、市議員與基層民眾，謝謝他們不吝表達支持；也感謝選對會做出激勵人心的結果，他會全力以赴、勇敢承擔，爭取提名的過程很漫長，有時孤獨、煎熬，南宋詩人楊萬里的「桂源鋪」：萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村，描寫他經歷的過程。

姚文智說，民進黨從黨內團結開始，行政、立法齊心努力，未來可以反映在台北市政推動上，召喚更多朋友加入都市改革行列，只要能團結合作、全力以赴，在這場艱困選舉裡，「可以逆轉勝」，並得到市民支持，拿下勝選。

姚文智表示，期待週三可以得到中執會順利提名，並已安排拜會台北市議會黨團、台北市黨部，在各地召開市政說明會，讓市民知道他是有步驟、有計劃、有願景，就會得到市民支持。

媒體詢問，民進黨提名姚文智，恐怕只是打假球，可能還有兩階段民調。姚文智說，過程中有多少放話、耳語都沒有擊垮他，他是經過槍林彈雨才得到選對會推薦，他參選的意志、韌性不會被任何耳語擊垮。

至於是否會辭去立委，或是帶職參選，姚文智說，擔任立委也是一種對選民承諾，這會期他很期待都市更新條例能完成修法，在臨時會時有機會通過，他一定會在法案上奮戰不懈；要不要辭立委，會在選戰啟動後，與市民溝通，過一階段後再說。

姚文智曾說，若他代表民進黨代表民進黨參選台北市長落到第三名，將退出政壇。姚文智說，他說話算話，過去一年來，媒體也不相信民進黨會提名他，他相信自己會贏得台北市長選舉。

姚文智出席記者會時，打一條深綠色條紋的領帶，說是要為NBA塞爾蒂克隊加油，盼拿下東區冠軍；但塞爾蒂克隊上午以79比87，不敵騎士隊，無緣總冠軍賽。（編輯：林沂鋒）1070528