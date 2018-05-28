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中央社

竹市SBIR開跑 提供中小企業百萬補助

中央社2018/05/28 16:07
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）107年度新竹市地方型SBIR（小型企業創新研發計畫）計畫開跑，除了提供最高新台幣100萬元補助，也提供未入選廠商免費企業診斷，協助高創新力的企業能夠更快速的成長。

新竹市政府今天舉行107年度新竹市地方型SBIR計畫啟動儀式，市長林智堅表示，今年計畫以SBIR+為概念推出2.0版本，也針對AI（人工智慧）或IOT（物聯網）等領域的企業，設計加分機制，提高獲補助成功率。

林智堅說，SBIR鼓勵在地中小企業創新研發申請，以加速提升產業競爭力、促進發展，今年也提供「未獲入選」的企業，免費專家診斷與諮詢資源，讓企業了解整體經營體質，協助高創新力的企業能夠更快速成長。

新竹市政府產業發展處副處長呂清松表示，市府連續6年辦理地方型SBIR，至今已支持156家廠商取得發明專利及新型設計專利，今年提供最高100萬元補助，計畫即日起至6月29日止受理申請。

呂清松表示，為協助企業申請流程順利、提高獲補助成功率，新竹市SBIR專案辦公室將陸續舉辦「廣宣說明會」與「計畫書撰寫課程」，由資深專業講師教導中小企業計畫書撰寫的技巧與內容，詳情可上計畫網站http://hcsbir.org/查詢。（編輯：張芷瑄）1070528

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