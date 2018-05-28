竹市SBIR開跑 提供中小企業百萬補助

（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）107年度新竹市地方型SBIR（小型企業創新研發計畫）計畫開跑，除了提供最高新台幣100萬元補助，也提供未入選廠商免費企業診斷，協助高創新力的企業能夠更快速的成長。

新竹市政府今天舉行107年度新竹市地方型SBIR計畫啟動儀式，市長林智堅表示，今年計畫以SBIR+為概念推出2.0版本，也針對AI（人工智慧）或IOT（物聯網）等領域的企業，設計加分機制，提高獲補助成功率。

林智堅說，SBIR鼓勵在地中小企業創新研發申請，以加速提升產業競爭力、促進發展，今年也提供「未獲入選」的企業，免費專家診斷與諮詢資源，讓企業了解整體經營體質，協助高創新力的企業能夠更快速成長。