跟著Bobee去旅行／全台現存最完整的神社　桃園忠

台灣年紀不大，經歷過多次的政權轉移，在許多公共建築都留下了遺跡。日治時期推行皇民化運動，發起「一街庄一社」，用以教化台灣人民效忠天皇，桃園忠烈祠現在名為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」，過去則是桃園神社，建立於昭和10年（西元1935年），社格定為縣格奉祀開拓三神（大國魂命、大己貴命、少彥名命，日本神話中經營國土的守護神）、北白川宮能久親王、掌管五穀豐收的豐受大神，以及明治天皇。

（文／林書竹 民俗文化一年級）桃園神社也是桃園忠烈祠，為台灣目前保存最完整的日治時期建造神社，也是日本境外保持完整的神社。電影《KANO》也在這取景，為什麼會在距離市區不遠的虎頭山上建立神社，現在的功用又是什麼呢？

國民政府來台後，陸續將全台各地神社改為忠烈祠或做他用，神社相關物品也都因反日而毀損丟棄．也有民眾占用空間作為私宅等等。桃園神社1950年改為忠烈祠後，本殿設置鄭成功、劉永福、丘逢甲等遺像，東西側堂則設立反清抗日烈士的靈位。民國61年（西元1972年）中日斷交，政府頒布「清除臺灣日據時代表現日本帝國主義優越感之統治紀念遺跡要點」，全台各地大小神社在此法令下多被拆除，僅存桃園神社被保留。但是民國74年（西元1985年）多年來缺乏管理，當時桃園縣政府打算將桃園忠烈祠拆除重建，經過學者及各方輿論，才改為修復，並在1994年由內政部指定為國家古蹟。

桃園神社仿唐式的建築，建材全數採台灣檜木，樑柱採用嵌接公法，以及鳥居、石獻燈、高麗犬（狛犬）、銅馬、神社參道等都是工匠的心血結晶。另外這裡的鳥居不同於常見鳥居的造型，而是雙十字形，因上樑被拆除而修復當時又為了去日本化，於是呈現雙十的造型。

桃園神社位在虎頭山山麓，能夠遠眺桃園市區，從拜殿的參道一路連接到桃園車站，中間穿過有桃園大廟之稱的桃園景福宮，可從車站漫步至此。經過縣府重新修復後，園區內種滿各式植物，春天賞櫻花，秋天看楓葉。加上獨特的日式風情，許多Cosplay玩家都會來此取景拍照，也是婚紗外拍的好景點。

資料來源：

桃園忠烈祠暨神社文化園區簡介

桃園忠烈祠暨神社文化園區

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