跟著Bobee去旅行／山巒美景　絕美坪林南山寺

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）連續幾天高溫不斷刷新紀錄，真的感覺到「一出門就會融化」的威脅，所以有許多人會選擇到山上去避暑，不只是風景優美、空氣清新，山上的溫度也比較宜人。

南山寺仙公廟建寺至今已超過百餘年，約清光緒28年間，有一位來自福建漳州的學者－林揚，來到坪林這裡後發現此處山明水秀、地靈人傑，決定在這裡落地生根，並設立私塾、教育英才。林揚深諳風水學，發現此處風水會使居民間常有矛盾、口舌之爭，地方上相處會爭執不斷，無法和睦相處；林揚建議可建廟化解，且透過廟會、慶典，居民一同置辦供品、祭典也會無形中拉近居民間的距離，增進彼此感情。