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跟著Bobee去旅行／山巒美景　絕美坪林南山寺

保庇2018/05/28 15:39
跟著Bobee去旅行／山巒美景　絕美坪林南山寺（圖／保庇）
跟著Bobee去旅行／山巒美景　絕美坪林南山寺（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）連續幾天高溫不斷刷新紀錄，真的感覺到「一出門就會融化」的威脅，所以有許多人會選擇到山上去避暑，不只是風景優美、空氣清新，山上的溫度也比較宜人。

坪林南山寺縮時攝影。（圖／葉明清-呈現攝影）
坪林南山寺縮時攝影。（圖／葉明清-呈現攝影）

南山寺仙公廟建寺至今已超過百餘年，約清光緒28年間，有一位來自福建漳州的學者－林揚，來到坪林這裡後發現此處山明水秀、地靈人傑，決定在這裡落地生根，並設立私塾、教育英才。林揚深諳風水學，發現此處風水會使居民間常有矛盾、口舌之爭，地方上相處會爭執不斷，無法和睦相處；林揚建議可建廟化解，且透過廟會、慶典，居民一同置辦供品、祭典也會無形中拉近居民間的距離，增進彼此感情。

坪林南山寺仙公廟。（圖／VR坪林）
坪林南山寺仙公廟。（圖／VR坪林）

南山寺仙公廟主祀孚佑帝君，即為我們熟知的「呂洞賓」，仙公廟的孚佑帝君分靈自威名顯赫的木柵指南宮；立祀不久後南山寺曾遭遇祝融，草寺全數燒毀（當時還是草寺），但神奇的是，孚佑帝君的神像毫髮無傷，因此有人認為是孚佑帝君神恩廣大顯靈，於是後又重建成瓦屋，且於民國65年再行擴建。（孚佑帝君請參考→神明界的高富帥　呂洞賓聖誕快樂

南山寺下方有一片茶園是國內許多攝影好手熱衷的拍攝景點，不管是銀河、雲海、日出、火燒雲等景觀，只要老天賞臉、天氣晴朗，在這裡都可以拍到絕美作品。另外，南山寺通往獅公髻尾山的登山健行步道，也是許多喜愛健行的朋友相當喜愛的步道，更是「新北哪里趣」活動中，由民眾票選出的推薦景點。

漁光里步道。（圖／新北市觀光旅遊網）
漁光里步道。（圖／新北市觀光旅遊網）

是不是又開發了一個新的賞日出景點？看日出根本不用人擠人！也不用特別跑到嘉義阿里山，台灣處處有美景、處處是好地！每年二月之後，這裡就會聚集許多要來拍銀河的攝影好手，據說清晨四點銀河升起的時候是最美麗的，沒親眼看過銀河本人的朋友，別再猶豫了！

 

資料參考（多看多保庇！）：

坪林南山寺（仙公廟）
新北市觀光旅遊網－漁光里步道

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關鍵字仙公廟南山寺呂洞賓孚佑帝君新北坪林
鹿港奉天宮　蘇府王爺有三位跟著Bobee去旅行／全台...

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