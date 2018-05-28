熱爆了 限電警戒紅燈不到40萬瓩

（中央社記者廖禹揚台北28日電）全台持續悶熱，今天用電量也遠超過台電預估，較先前歷年5月最高紀錄高出近100萬瓩，備轉容量率僅3.59%，備轉容量129.1萬瓩，距限電警戒紅燈門檻90萬瓩不到40萬瓩。

台電表示，今天最高用電量在下午1時41分達3600.65萬瓩，同時打破今年及歷史5月用電最高的3506.1萬瓩紀錄，備轉容量129.1萬瓩，備轉容量率3.59%，維持供電警戒橘燈。

台電發言人徐造華表示，今天氣溫較預期「高很多」，推升整體用電量，加上部分機組設備故障，導致備轉容量率偏低。徐造華說，完成歲修的興達1號機及大潭6號機雖已歸隊發電，但因震動問題，目前實施運轉限制，共影響約50萬瓩發電量，加上裝置容量80萬瓩的大林1號機檢修，以及裝置容量55萬瓩的台中火力電廠8號機故障，對備轉容量率共約影響3%。