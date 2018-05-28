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中央社

中市知高橋往工業區車道 5/29開放通行

中央社2018/05/28 16:21
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市南屯區五權西路二段知高橋改建工程即將完工，台中市建設局今天指出，目前橋面設施完成度已達9成，繼往市區車道通車後，往工業區方向車道也將於明天下午開放通行。

建設局表示，知高橋位於國道1號五權西路交流道車流交會處及筏子溪的瓶頸點，車流量大，常發生塞車問題，加上過去橋梁落墩數較多，阻礙通洪，大雨來襲時水位高漲，常造成周遭地區淹水。

建設局指出，前市府時期於102年規劃設計橋梁改建工程、103年取得工程經費，但因橋下管線單位遷移障礙、交通維持計畫未通過等問題遲無法開工。市長林佳龍上任後，指示建設局全力推動。

建設局長黃玉霖指出，經陸續克服管線遷移障礙、交通維持計畫審查等，於104年順利開工，第二階段新建橋梁工程今年提前完成，其中工業區往市區方向（東向）主線4車道已於5月16日提早通車。

由於知高橋橋面設施完成度已達9成，黃玉霖表示，橋上人行道施作完成後即可全線開放，市區往工業區方向3車道提早開放後，將進行上游側通行便橋拆除、1266巷防汛道路擋土設施及橋面人行道施作等相關工程。

至於即將改建完工的知高橋，黃玉霖說，長220公尺、寬35公尺，雙向車道增加為8個車道、外加1條人行道，大幅減少橋梁落墩數並抬高橋面，兼顧安全品質及規格，同時也提升疏洪排水功能及交通順暢，讓筏子溪周遭居民安全更有保障。此外，設計融入在地歷史人文，整座橋的鋼構景觀為鷺鷥圖樣，人行道護欄是麻芛圖樣，橋名柱以穿山甲為景觀意象。（編輯：李錫璋）1070528

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