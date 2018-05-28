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中央社

捐款抗伊波拉遭批金錢外交 府：沒人道精神的偏見

中央社2018/05/28 16:14
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北28日電）總統府發言人黃重諺今天說，台灣將捐款對抗伊波拉，被扭曲為金錢外交，是缺乏醫療衛生常識，沒有國際事務概念，也沒人道精神的偏見；他說，台灣的貢獻「沒有被拒絕的道理」。

總統蔡英文26日接見「世衛行動團」指出，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此，台灣將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金。

黃重諺今天在總統府新聞說明時指出，伊波拉病毒在非洲蔓延，做為國際社會一員、醫療衛生的先進國，台灣願意、也應該承擔義務，協助國際組織在這項疫情的防治；只要有助於人類健康與福祉的提升，台灣都願意做出貢獻。

他說，「伊波拉病毒感染」是有高度傳染風險的嚴重急性疾病，如果防治不得宜，任何地方都有感染風險，對所有人的健康都將有高度威脅。把協助國際間傳染病防治，扣上所謂「門票說」、「金錢外交」，這種扭曲說法是缺乏醫療衛生常識、對國際事務沒有概念，並且沒有人道精神的偏見。

有媒體關切，世衛是否接受捐款；黃重諺說，無論是站在健康無國界，防疫優先的人道精神上，或是基於世界衛生組織憲章，健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別的根本原則上。「台灣人無私的人道精神與努力，沒有被拒絕的道理」。（編輯：李淑華）1070528

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