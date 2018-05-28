捐款抗伊波拉遭批金錢外交 府：沒人道精神的偏見

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統府發言人黃重諺今天說，台灣將捐款對抗伊波拉，被扭曲為金錢外交，是缺乏醫療衛生常識，沒有國際事務概念，也沒人道精神的偏見；他說，台灣的貢獻「沒有被拒絕的道理」。

總統蔡英文26日接見「世衛行動團」指出，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此，台灣將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金。

黃重諺今天在總統府新聞說明時指出，伊波拉病毒在非洲蔓延，做為國際社會一員、醫療衛生的先進國，台灣願意、也應該承擔義務，協助國際組織在這項疫情的防治；只要有助於人類健康與福祉的提升，台灣都願意做出貢獻。