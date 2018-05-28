NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈花博馬場風華館　 見證歷史演變劈腿孟耿如、莫允雯　周群達說話了什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

綠營將徵召姚文智 柯文哲：做好自己

中央社2018/05/28 16:14
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者梁珮綺台北28日電）民進黨選對會今天決議徵召民進黨籍立委姚文智參選，台北市長柯文哲表示，參選是每個人的權利，他所能做的就是盡力、好好努力競選連任，策略就是做他自己。

柯文哲今天下午到台北市議會進行市政總質詢與答覆，面對國民黨籍市議員秦慧珠質詢選舉議題，他說，年底三足鼎立，他的策略就是做好他自己，不用遷就太極端的選民，走中道、正道就好。

秦慧珠質詢時說，年底選舉時，國民黨台北市長參選人丁守中策略是全力打柯、忽視姚；民進黨是7分打柯、3分打丁，詢問柯文哲會幾分打丁、幾分打姚，柯文哲說，他不會打丁，也不會打姚，策略是做好他自己，「政治上講人家壞話，自己也不會變好」。

柯文哲說，他做好自己的事情就好，其他就交由市民選擇，盼這次選舉能帶給台灣新的政治文化，「我猜其他（縣市）選連任的，都沒有在上班」。

他也說，「丁守中很多政見都說我抄襲他，我的執行效率比較快，意思是說你乾脆把你的政見交給我，我來幫你執行比較快」。

對於秦慧珠要其舉3個讓市民非投他不可的理由，柯文哲說，市政愈來愈穩定、台北市政府效率提高，以及4年可還債新台幣520億元。

不過，秦慧珠舉研考會民調指市民對柯文哲的滿意度、對市府團隊的滿意度及對台北市的光榮感都下降，包括對各項市政施政的滿意度如教育、社會福利、交通等皆下滑，代表柯文哲所說的非投其不可的理由「不攻自破」。

柯文哲則表示，他剛上任時的滿意度太高是民眾期待太高，是有問題的，而民調曾在中間掉得更低，「還爬得回來，這真的了不起」，強調自己的民調已持續往上爬升。（編輯：張銘坤）1070528

竹市SBIR開跑 提供中小...應力波檢測儀為老樹斷層掃描...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan