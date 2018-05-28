綠營將徵召姚文智 柯文哲：做好自己

（中央社記者梁珮綺台北28日電）民進黨選對會今天決議徵召民進黨籍立委姚文智參選，台北市長柯文哲表示，參選是每個人的權利，他所能做的就是盡力、好好努力競選連任，策略就是做他自己。

柯文哲今天下午到台北市議會進行市政總質詢與答覆，面對國民黨籍市議員秦慧珠質詢選舉議題，他說，年底三足鼎立，他的策略就是做好他自己，不用遷就太極端的選民，走中道、正道就好。

秦慧珠質詢時說，年底選舉時，國民黨台北市長參選人丁守中策略是全力打柯、忽視姚；民進黨是7分打柯、3分打丁，詢問柯文哲會幾分打丁、幾分打姚，柯文哲說，他不會打丁，也不會打姚，策略是做好他自己，「政治上講人家壞話，自己也不會變好」。