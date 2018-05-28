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暖心！8旬老奶奶掉進化糞池　消防員下井搶救：沒事就好

國際中心／綜合報導2018/05/28 16:28
▲ 8 旬老奶奶掉進化糞池，消防員不怕髒、臭下井搶救，直說沒事就好！（圖／翻攝自看看新聞）
▲ 8 旬老奶奶掉進化糞池，消防員不怕髒、臭下井搶救，直說沒事就好！（圖／翻攝自看看新聞）

超暖！人間處處有溫情。中國大陸合肥一名老奶奶日前在社區一處花圃內摘花，怎料路邊一個排污管化糞池竟然沒蓋上蓋子，她一個不注意就滑入化糞池內深陷汙水。由於味道刺鼻令人作嘔，老奶奶不斷哀嚎呼救，消防員到場後不畏臭氣決定親自下井搶救，並說「老奶奶人沒事就好」。

根據看看新聞報導， 26 早晨，一位 80 多歲的老奶奶在合肥明皇路與史城路口一座社區的花圃內摘花，卻不慎滑入一個未蓋上蓋子、寬不到 1 公尺，卻深達 5 公尺的化糞池內，全身深陷汙水，僅剩頭部及脖子露出汙水面。消防隊趕到現場後決定利用安全繩將老人拉上來，但由於井下氣味難聞，且池內吸力較大，消防員最終只能輪番下井，幫老人繫上安全繩後，讓她踩在一位消防員的肩膀上，藉著地面上和井下消防員的雙重配合，終於讓老奶奶成功脫困。

事後，消防員回憶道：「當時注意力都集中在老奶奶身上，沒覺得味道難聞，直到成功救出老奶奶時，才驚覺自己全身都是糞便，臭烘烘的，反覆清洗味道還是很臭，不過老奶奶人沒事就好。」目前，該名老人經送醫診斷後已無大礙，而消防隊員奮不顧身的態度則獲得網友一片讚賞：「感動」、「英雄好漢」、「好溫暖啊！」「滿身惡臭也掩蓋不了消防官兵身上的光芒」。

 

 

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