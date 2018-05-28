研揚今年營收上看60億元 智慧零售、貨架商機看俏

工業電腦研揚 (6579-TW) 今 (28) 日召開股東會，總經理林建宏表示，由於營運方針調整，除了在物聯網上的運用外，人工智慧、智能零售及智慧工廠等帶動第 2 季訂單發酵，加上與英特爾合作，業績可望逐季走揚。

法人預估，研揚今年全年營收可望成長 2 位數，有望達 60 億元，本業營收有機會超過 2016 年水準，而毛利率仍有機會維持約 30％水準。

研揚指出，2017 年營收占比為零售 32％、製造 27％、交通 15％、網安 6％及醫療 20％；雖然智慧零售因歐洲客戶影響，去年衰退約 1 成，不過大客戶如 NCR 在 POS 系統積極拉貨，年成長 50％，今年 NCR 訂單有望持續維持成長力道。