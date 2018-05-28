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研揚今年營收上看60億元 智慧零售、貨架商機看俏

鉅亨網2018/05/28 16:27
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工業電腦研揚 (6579-TW) 今 (28) 日召開股東會，總經理林建宏表示，由於營運方針調整，除了在物聯網上的運用外，人工智慧、智能零售及智慧工廠等帶動第 2 季訂單發酵，加上與英特爾合作，業績可望逐季走揚。

法人預估，研揚今年全年營收可望成長 2 位數，有望達 60 億元，本業營收有機會超過 2016 年水準，而毛利率仍有機會維持約 30％水準。

研揚指出，2017 年營收占比為零售 32％、製造 27％、交通 15％、網安 6％及醫療 20％；雖然智慧零售因歐洲客戶影響，去年衰退約 1 成，不過大客戶如 NCR 在 POS 系統積極拉貨，年成長 50％，今年 NCR 訂單有望持續維持成長力道。

林建宏指出，智慧路燈是今年研揚成長動能之一，除了原有功能外，空氣品質監測、影像監控、節能、廣告播方、警政系統等整合服務，目前在 228 公園已經有一支燈桿進行試驗，先前跟億光在台大已有約 200 盞試驗場域。

研揚分析，全台灣標案在桃園、新竹、彰化約有 1.5 萬盞，標案金額達新台幣 2 億元規模，研揚希望有兩至三成的市占率，有待克服資訊傳遞、無線干擾及資訊可信度等問題，未來能將擴大結合智慧電表應用。

研揚表示，影像辨識與處理將是未來快速成長動能，如中國大陸的無人商店、京東方、騰訊、便利蜂、阿里巴巴等，都適用工業電腦規模，一間店至少需要 20 至 30 支影像辨識鏡頭，發展智慧貨架，去年開始陸續合作專案，今年業績有望年增數倍以上。

AI 產品則已經展開與英特爾、Nvidia 的 GPU 合作，3 月起主要使用在零售，以及中國大陸交通監控。

此外，研揚針對物聯網推出的 UP Board，去年銷售超過 4 萬片，陸續推出的 Up Square 及 UP Core 亦獲英特爾青睞，今年 UP Board 銷售可望達到 7 至 8 萬片。

研揚 2017 年營收為新台幣 54.11 億元，年減 6.15%，仍創歷史次高，稅後純益 5.6 億元，年增  9.73%，每股純益 5.6 元，年增 5.26%，獲利雙創歷史新高；毛利率 31.17%、營益率 8.47%。

研揚今天股東會決議配發 4.75 元現金股利，以今天收盤價 91 元估算，現金殖利率約 5.22％。

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關鍵字研揚工業電腦智慧貨架headline
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