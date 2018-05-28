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6月夏月電價馬上看漲　達人教你降溫3撇步

記者彭夢竺／台北報導2018/05/28 16:54
▲馬上進入6月夏月電價，省電達人楊賢英建議，建議可捨棄傳統的電扇，改用「吊扇」，再搭配隔熱、拖地等降溫方法，電費可省近5千元。（圖／記者彭夢竺攝，2018.5.28）
▲馬上進入6月夏月電價，省電達人楊賢英建議，建議可捨棄傳統的電扇，改用「吊扇」，再搭配隔熱、拖地等降溫方法，電費可省近5千元。（圖／記者彭夢竺攝，2018.5.28）

再過幾天就要進入6月夏月電價，根據台電資料顯示，以去年家庭平均一個月的用電量420度為例，用電量較非夏月平均增加440元。省電達人楊賢英今（28）日接受  《NOWnews今日新聞》訪問表示，夏天最有效的省電方式就是更換節能、變頻冷氣，但若是家中沒有這個預算，建議可捨棄傳統的電扇，改用「吊扇」，再搭配隔熱、拖地等降溫方法，電費可省近5千元。

夏月電價從1989年實施至今已經將近30年，每年實施期間自6月1日起到9月30日，平均每度電會比非夏月高0%到27%不等，是反映不同季節間供電成本差異的電價制度，在維持全年電費收入不變的調整原則下，先調降供電成本較低的非夏月8個月電價，再調升供電成本較高的夏月4個月電價。

若是以去（2017）年夏月家庭平均一個月的用電量420度來說，用電量較非夏月平均增加121度、電費增加440元，其中325元（約占74%）就是由於用電量增加，導致電費上升，其餘115元（約占26%）則是受夏月電價影響。

省電達人楊賢英說：「我們家『西曬』很嚴重，以前曾經有過一張電費帳單要2萬多元。」她指出，其實夏天最快速又有效的省電方法就是要從冷氣下手，建議更換節能、變頻的冷氣，可以省下五分之一到三分之一不等的電費。

不過，她提到：「一定有很多家庭跟我們家一樣，並沒有這筆預算要更換冷氣。」這時「降溫3撇步」就非常有效。楊賢英說明，首先是要隔熱，可以使用鋁箔紙，將亮面的部分貼在窗戶上擋住陽光、隔絕熱氣，再搭配拖地，「最重要的是使用『吊扇』。」跟一般傳統的電扇比起來，使用吊扇效果非常好，白天幾乎可以不用開冷氣，一張電費帳單可以省下約5千元。

除了有效降溫、更換冷氣之外，楊賢英表示，他們家沒有烘碗機，她採取自然晾乾法，且她也已經10多年沒有使用「插電式電水瓶」，想要喝熱水時再用瓦斯爐煮，也因此省下500元電費；此外，她也建議，家中的電燈可以全部換成LED燈泡，可以省下三分之二的電燈用電量。

關鍵字夏月電價省電達人省電冷氣吊扇
真的很熱　用電量再破歷史5月紀錄新移民法搶國人飯碗？國發會澄清

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