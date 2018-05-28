5校無自來水 中市府補助買逆滲透飲水機

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市有5所學校因沒有自來水可飲用，校園飲用水設備及衛生安全備受關注，台中市教育局今天表示，將補助經費，協助學校購置RO逆滲透飲水機。

炎炎夏日，學生在校園飲用水的衛生安全備受重視，台中市議員邱素貞今天在台中市議會教育文化業務質詢表示，台北市實施瓶裝水退出校園，造成學生下課排隊裝水狀況，台中市校園內的飲用水是否安全。

邱素貞詢問，目前和平區平等國小、太平區黃竹國小、新社區中和國小、新社區福民國小及新社區大林國小等5校沒有自來水，校內飲水機的飲用水是否合乎規定。