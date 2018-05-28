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中央社

5校無自來水 中市府補助買逆滲透飲水機

中央社2018/05/28 16:28
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市有5所學校因沒有自來水可飲用，校園飲用水設備及衛生安全備受關注，台中市教育局今天表示，將補助經費，協助學校購置RO逆滲透飲水機。

炎炎夏日，學生在校園飲用水的衛生安全備受重視，台中市議員邱素貞今天在台中市議會教育文化業務質詢表示，台北市實施瓶裝水退出校園，造成學生下課排隊裝水狀況，台中市校園內的飲用水是否安全。

邱素貞詢問，目前和平區平等國小、太平區黃竹國小、新社區中和國小、新社區福民國小及新社區大林國小等5校沒有自來水，校內飲水機的飲用水是否合乎規定。

台中市教育局長彭富源表示，老師向小朋友宣導自備水壺，因飲水機是煮沸式的，老師們會先用大水壺儲水，可降低飲用水溫度，目前校園中的小朋友沒有排隊情形。

彭富源指出，經隨機抽測，目前學校均依規定每月檢測；而飲水機使用年限5年即可更換，有些班級維護得當，班級飲水機數會超過兩台，但依然強制使用10年就得更換。

彭富源說，和平區平等國小等5校使用簡易自來水，教育局將補助學校配置RO逆滲透飲水機，目前5校的飲用水水質檢測結果均為合格，未來將持續督導學校落實飲用水管理及檢測，確保學生健康。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070528

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