支持度、看好度不同　林佳龍：做好市政就是最好的民調

聯合報最新民調顯示，國民黨台中市長參選人盧秀燕以三成九支持度，領先台中市長林佳龍三成二。而林佳龍的連任的看好度為39%，比盧秀燕勝選看好度25%，多出14%，今(28)日在市政會議前林佳龍表示，各家民調都值得參考，目前多呈現穩定領先，他認為把市政做好，就是最好的民調。

根據今日公布的一份民調，相較其他縣市，52%台中選民關心市長選情，即使39%選民支持盧秀燕，但是看好林佳龍連任的也是39%，較盧的看好度25%，高出14%。