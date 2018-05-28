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支持度、看好度不同　林佳龍：做好市政就是最好的民調

記者柳榮俊／台中報導2018/05/28 17:09
▲市長林佳龍表示，各家民調都值得參考，目前多呈現穩定領先，認為把市政做好，就是最好的民調（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.28)
▲市長林佳龍表示，各家民調都值得參考，目前多呈現穩定領先，認為把市政做好，就是最好的民調（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.28)

聯合報最新民調顯示，國民黨台中市長參選人盧秀燕以三成九支持度，領先台中市長林佳龍三成二。而林佳龍的連任的看好度為39%，比盧秀燕勝選看好度25%，多出14%，今(28)日在市政會議前林佳龍表示，各家民調都值得參考，目前多呈現穩定領先，他認為把市政做好，就是最好的民調。

根據今日公布的一份民調，相較其他縣市，52%台中選民關心市長選情，即使39%選民支持盧秀燕，但是看好林佳龍連任的也是39%，較盧的看好度25%，高出14%。

林佳龍表示，各家民調都值得參考，目前多呈現穩定領先，他認為把市政做好，就是最好的民調。

盧秀燕競選發言人張又仁表示，林市長號稱十年磨一劍，林佳龍上任到現在快三年，台中市卻鮮少有重大建設。濫用行政資源，迴避議會監督，沒有一件向台中市民清楚交代。

據了解，近期多項民調中，林佳龍的施政滿意度或連任看好度都有不錯的表現，包括未來事件交易所日前公布各縣市長連任機率，市長林佳龍機率高達70%，看好度相當高；新台灣國策智庫公布「六都市長滿意度暨選情」最新民調，在「宜居城市」調查方面，台中市六都第一，六都市長滿意度方面，林佳龍六都第二。

此外，「台灣指標民調」不久前公布的「台中市施政民意調查」，40.6%市民看好林佳龍會當選，看好盧秀燕者為20.1%，差距達20.5%；支持度部分，支持林佳龍者為31.9%、支持盧秀燕者有23.7%，兩人差距仍有一段距離。

關鍵字林佳龍盧秀燕民調
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