影／垃圾處理多元活化　顛覆舊思維把垃圾變黃金

黃士漢指出，目前尿布再利用成為優質紙漿的加值循環經濟創新計劃已有相當成果，將與香園教養院合作，設置循環示範場址；利用蚯蚓養殖處理畜牧糞便資源化以及畜牧糞尿廢水零排放也將完成評估分析報告；新豐鳳鼻隧道西側海岸非法棄置的廢棄物也將在年底前移除，打造縣內「善」的循環經濟產業創新基地。

新竹縣嚴重的垃圾問題造成地方民眾強烈反彈，引爆點一觸即發；環保局長黃士漢表示，現階段難題在於進焚化爐處理數量有限，只能先行分選並壓縮打包，接下來有多項垃圾處理、活化的作為將可以付諸實施，勢必可以讓「垃圾變黃金」，環保署已選定新竹縣作為驗證示範點，全力支持，籲請鄉親耐心等候。



▲在垃圾堆中創造循環經濟，可以應用在公共工程、產業界、裝飾品以及民生實用品上，說是黃金堆亦不為過。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.28）

尤其是垃圾焚化後的底渣將可以再製成水泥製品利用，目前已經有成熟的技術支持，環保署也撥款800萬元試辦，讓垃圾焚燒後的底渣再生粒料與水泥混和，製成高壓混凝土磚，脫模時間短、強度高而且精緻，使用在人行道或是其他的公共工程上，不但可以有效的解決垃圾問題，為環保貢獻心力，更有機會為縣府創造收益，一旦成功，將成為引領全國的先驅。



▲垃圾焚化後的底渣可以再製成高壓混凝土磚，應用在人行道或是其他公共工程上。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.28）

不過黃士漢也坦承，縣內55萬人口，在怎麼努力減量，每天還是要產生近230噸生活垃圾，現階段根本無法全數送進外地焚化爐處理，更何況目前還堆置1萬9千多噸垃圾尚未去化，已經是火燒屁股的急迫問題，縣長邱鏡淳指示動用第二預備金，透過機械分選挑出可以再生利用部分，剩下的則壓縮打包，等到有焚化的「扣打」之後再進場焚化，如此方能解決燃眉之急。