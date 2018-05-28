延續白綠合作 陳景峻不辭了

（中央社記者梁珮綺台北28日電）在民進黨決議自提人選後，民進黨籍台北市副市長陳景峻有意求去，動向受關注。陳景峻今發聲明，選擇留在台北市政府，延續「白綠合作」，因白綠組執政聯盟才是對台灣最好選擇。
民進黨選對會16日決議自提人選，今天建議徵召民進黨籍立委姚文智參選。北市府前副秘書長李文英在16日以職場倫常為由請辭，陳景峻在一週後向台北市長柯文哲口頭請辭，表示想「休息一下」，柯文哲則希望陳能留任，並准假2天。
陳景峻今天稍早發布聲明，表示自己會留下，因留下才是責任的承擔，「雖然基於政黨政治的考量，黨必需自提候選人。但我仍然認為惟有『白綠合作』，共組『執政聯盟』才是對台灣最好的選擇」。
他說，盼能繼續推動中央與地方的合作，更希望讓「白綠」之間的基層支持者，化對立為對話。
陳景峻表示，2016年他受邀擔任台北市副市長，除市政業務，也被委以「白綠橋樑」溝通管道，協助柯協調中央與地方政策議題，也在政治上協助柯與民進黨的良性互動。
陳景峻說，與柯2年半共事期間，每天從清晨7點30分開始工作到深夜，休假日也行程滿檔全年無休，中午開會都是同一款鐵盒便當配白開水，跑遍12行政區聽取里長建議，即刻解決問題，「清廉勤政愛鄉土」落實在市政推動上。
而讓總統蔡英文站上世大運舞台，向全世界發聲，更是台灣價值展現，他說：「我在市府工作，每一天都在實踐民主進步黨的政治理念」，而他24年從政以來，從來不敢忘記「清廉勤政愛鄉土」的初衷。
柯文哲下午在台北市議會進行市政總質詢與答覆，表示民進黨決定自提人選後，陳景峻壓力確實很大，所以讓他休息一下，准假2天，「應該會回來」。（編輯：李亨山）1070528