延續白綠合作 陳景峻不辭了

（中央社記者梁珮綺台北28日電）在民進黨決議自提人選後，民進黨籍台北市副市長陳景峻有意求去，動向受關注。陳景峻今發聲明，選擇留在台北市政府，延續「白綠合作」，因白綠組執政聯盟才是對台灣最好選擇。

民進黨選對會16日決議自提人選，今天建議徵召民進黨籍立委姚文智參選。北市府前副秘書長李文英在16日以職場倫常為由請辭，陳景峻在一週後向台北市長柯文哲口頭請辭，表示想「休息一下」，柯文哲則希望陳能留任，並准假2天。

陳景峻今天稍早發布聲明，表示自己會留下，因留下才是責任的承擔，「雖然基於政黨政治的考量，黨必需自提候選人。但我仍然認為惟有『白綠合作』，共組『執政聯盟』才是對台灣最好的選擇」。