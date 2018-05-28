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中央社

蔡總統參觀新一代設計展 體驗操作布袋戲

中央社2018/05/28 16:35
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天參觀「2018第37屆新一代設計展」，她是37年來第一位前往新一代設計展參訪的總統；她親自體驗操作布袋戲的樂趣，也對AR遊戲復健療法的創新產品讚譽有加。

蔡總統今天前往台北世貿一館參觀「2018第37屆新一代設計展」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

總統府指出，蔡總統是37年來第一位前往「新一代設計展」參訪的總統。

蔡總統在台灣創意設計中心執行長宋同正引導下，參觀視覺傳達設計區、服裝與時尚設計區、產品與工藝設計區、數位多媒體設計區、跨領域整合設計區，並聽取入圍學生講解每件作品的設計理念。

在「這箱有戲」的攤位中，蔡總統親自體驗操作布袋戲的樂趣；在「Beatogether」的攤位裡，她拿起麥克風，試玩Beatbox的聲音創作；參觀「Armature-AR智能復健義肢」時，總統對於AR遊戲復健療法的創新產品也讚譽有加，肯定同學們以遊戲方式提高復健患者使用意願的巧思。

對於「鳥嶼風吹」、「台灣工務所」等設計包裝作品，蔡總統也表示肯定，認為展現的台灣特色很適合做為致贈外賓的禮物。

總統府指出，「新一代設計展」自1981年開辦以來，今年已邁向第37屆，是全世界以學生為主最大型的設計展覽之一。從參展作品中，凸顯同學們多從生活中尋找問題，並透過設計找出答案。展覽展期僅4天，蔡總統在展期的最後一天前往參觀，以實際行動表達對參展同學們的肯定與支持。（編輯：趙蔚蘭）1070528

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