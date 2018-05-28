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勞動部不公布裁罰金額 立委批包庇

中央社2018/05/28 16:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北28日電）時代力量立法委員黃國昌今天質疑，勞動部不願公開勞檢裁罰金額，是因地方政府裁罰金額低、包庇企業，要求勞動部進行調查。勞動部長許銘春允諾，一個月內交出調查報告。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會進行專題報告並備詢，由於許銘春7日在立法院備詢時，曾允諾將瞭解當初勞動部不公開勞檢裁罰金額背景並進行檢討。黃國昌今天再度就此議題，批評勞動部不公開違反勞基法的裁罰金額。

許銘春回應，這是法律保留，法律沒有規定可以公開。黃國昌便以新北市政府為例反問，新北市政府勞動局把裁罰金額都公告，中央主管機關對於地方機關違法公告裁罰金額是否有警告或制止過。

黃國昌直言，勞動部立場一直都是不願意公開裁罰金額，反問許銘春「若我推動修法勞動部贊不贊成」，許銘春表示，會尊重立法委員提出的提案，若草案大家支持，勞動部會遵照辦理。

黃國昌隨後更拿出資料質疑，景山交通集團屢次違反勞基法，結果全部都是「重罰」2萬元，比去年高雄市政府「重罰」4萬元還要糟糕，質疑勞動部就是因為羞於讓公眾監督才不敢公開、包庇不肖集團。

黃國昌批評，地方政府對這些廠商如此寬容「到底是在包庇誰」，要求勞動部針對地方政府進行調查。許銘春允諾，將於一個內交出調查報告。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070528

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