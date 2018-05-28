推廣食安 中市訂食農教育自治條例草案

（中央社記者郝雪卿台中28日電）為推廣食品安全教育，台中市政府今天在市政會議中通過「台中市食農教育自治條例」草案，內容結合生產、生態與生活，讓農業政策融入教育課程，將送市議會審議後公告實施。

台中市長林佳龍表示，市府擬訂食農教育自治條例草案，除了是對市議會的承諾，也來自於他的想法，現今社會相當重視食安，強調低碳環保與在地食材，更進一步則是要「吃出故事」，從產銷履歷了解餐桌上的食品是怎麼來的，以賦予食品豐富的故事，這也是價值所在。

至於食農教育的內容，林佳龍認為要有「三食」重點，除了「食當季、食在地」外，也要「食故事」，就是要透過教育從小扎根，比如利用營養午餐讓學童吃到台中在地、當季、有故事的水果，戶外教學時也可帶孩子到農場體驗。他強調，台中市的農業發展基金就是要做這件事情，這也是法定項目之一。