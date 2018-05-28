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搭郵輪賞櫻早鳥價3萬有找　大戶出手單筆訂單破百萬

記者陳致宇／台北報導2018/05/28 17:08
▲郵輪旅遊在台正夯，業者推出 2019 年賞櫻包船行程，剛開賣不久就出現單筆 140 萬元訂單。（圖／雄獅旅遊）
▲郵輪旅遊在台正夯，業者推出 2019 年賞櫻包船行程，剛開賣不久就出現單筆 140 萬元訂單。（圖／雄獅旅遊）

郵輪旅遊在台正夯，業者提早一年開始接受預購，就出現百萬「刷」手，一次下訂 58 人家族旅遊，總團費超過 140 萬元。此外，也有業者加碼推 2019 年母親節包船方案，每人最高省 1 萬元，媽媽再減 1,314 元。

根據統計， 2017 年進出台灣的郵輪逾 600 艘次、旅客達 114 萬餘人，年增率高達 32% ，顯示台灣市場成長熱絡。雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍分析，郵輪旅遊的型態貼近自由行玩法，旅客不僅可以隨心所欲體驗郵輪上的休閒設施與娛樂活動，岸上的行程也能依照自己的喜好自行規畫，選擇搭郵輪度假的年齡層則從 55 歲下修至 50 歲。


▲郵輪旅遊的型態貼近自由行玩法，旅客不僅可以隨心所欲體驗郵輪上的休閒設施與娛樂活動，岸上的行程也能依自己喜好自行規畫。（圖／雄獅旅遊）

業者看準日、韓賞櫻每年都吸引大批遊客前往，但機票、飯店卻是供不應求，團費也較平常高出 1 至 2 成， 5 日遊平均團費都落在 4 萬元左右，因此於 2019 年春假檔期推出太陽公主號包船賞櫻行程，每人最低 29,900 元起，相當機加酒 75 折優惠，於日前 TTE 台北國際觀光博覽會開賣，就出現單筆超過 140 萬的訂單。

另艘歌詩達郵輪旗下最新威尼斯號則計畫於 2019 年 3 月下水，業者加碼於母親節檔期推出 8 天行程，前往鹿兒島、宮崎、大阪、高知 4 港口，早鳥優惠每人最高省 1 萬，帶媽媽上船還可再折 1,314 元。


▲和平號遊輪今年再度提供「打工換宿」機會，讓喜愛文化交流的青年免費搭船環遊世界。（圖／東南旅遊）

此外，為吸引年輕族群體驗郵輪旅遊，和平號遊輪今年再度提供「打工換宿」的方式，讓喜愛文化交流的青年免費搭船環遊世界。凡具有日語、英文、西班牙文、韓文等語言能力的台灣旅客即可提出申請，通過審查就能以 0 元完成環遊世界的夢想。

關鍵字郵輪打工換宿太陽公主號早鳥歌詩達和平號環遊世界
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