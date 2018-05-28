〈直得股東會〉產能滿載且需求暢旺到年底 今年營運優

微型線性滑軌廠直得 (1597-TW) 今 (28) 日召開股東常會，展望下半年，直得總經理許明哲表示，到年底前需求都不錯，沒有看衰的理由，今年營運表現可望優於去年。法人預估，在今年產能滿載下，直得毛利率可望再攀升，全年營收與獲利有機會再寫新猷。

直得董事長陳麗芬表示，去年受惠全球景氣復甦，支撐自動化機器相關產業持續向上成長，加上中國、美國、日本等國家，紛紛投入資源發展自動化產業，而台灣晶圓半導體大廠也陸續擴建新廠，全球工具機廠訂單有增無減，其中，日本工具機廠接單已連續 1 年多出現成長。