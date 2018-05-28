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〈直得股東會〉產能滿載且需求暢旺到年底 今年營運優

鉅亨網2018/05/28 16:56
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微型線性滑軌廠直得 (1597-TW) 今 (28) 日召開股東常會，展望下半年，直得總經理許明哲表示，到年底前需求都不錯，沒有看衰的理由，今年營運表現可望優於去年。法人預估，在今年產能滿載下，直得毛利率可望再攀升，全年營收與獲利有機會再寫新猷。

直得董事長陳麗芬表示，去年受惠全球景氣復甦，支撐自動化機器相關產業持續向上成長，加上中國、美國、日本等國家，紛紛投入資源發展自動化產業，而台灣晶圓半導體大廠也陸續擴建新廠，全球工具機廠訂單有增無減，其中，日本工具機廠接單已連續 1 年多出現成長。

回顧去年表現，直得每股稅後純益達 4.03 元，為 2016 年的 1.8 倍之多，陳麗芬指出，全球對線性滑軌等傳動系統元件需求持續增溫，加上近年來降低庫存與提升產品競爭力等措施，成效漸顯，帶動去年營收、毛利率、稅後純益與 EPS 均創上櫃以來新高。

展望下半年，許明哲會後受訪時表示，目前看來需求面仍佳，到年底前需求都不錯，「沒有看衰的理由」，今年營收與獲利表現均可望優於去年。

直得去年產能利用率大幅提升，從 2016 年的不到 4 成提升至 8 成，帶動毛利率年增逾 5 個百分點達 41.9%，而今年在需求仍暢旺下，目前產能已滿載。法人預估，直得今年毛利率可望再攀升，全年營收與獲利有機會再寫新猷。

直得去年線性滑軌營收占比約 96.47%，其中，微型線性滑軌就占 61.87%、大型線性滑軌 34.5%，而線性馬達則占整體營收 3.53%，去年產品毛利率均較 2016 年明顯提升，微型線性滑軌由 42.57% 提高至 48.8%，大型線性滑軌毛利率從 22.24% 提高至 27.53%，線性馬達則由 47.83% 大幅提高至 58.53%。

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